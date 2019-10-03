Экономика

В Псковской области нам удалось организовать «движуху» - эксперт ВШЭ о разработке стратегии социально-экономического развития

В разработке стратегии социально-экономического развития Псковской области участвуют шесть экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономика». Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

Он подчеркнул, что стратегия социально-экономического развития Псковской области разрабатывается с привлечением всех заинтересованных лиц: органов власти и местного самоуправления, бизнеса и НКО. «Их всех нужно привлечь, потому что они лучше знают ситуацию на местах. Мы же на данном этапе предоставляем аналитику и организуем процесс», - рассказал эксперт Высшей школы экономики.

Такая модель уже отрабатывалась в других регионах. Однако, по словам Константина Головщинского, обычно разработка стратегии выстраивается на уровне монолога. «Как правило, регионы говорят, ну приезжайте, доложите, мы зададим вопросы и разъедемся. Мы это называем режим подводной лодки. В Псковской области мы нашли понимание, что нужно организовать «движуху», - поделился он.

Эксперт добавил, что в Псковской области такая работа проводится впервые. Она началась в начале сентября и завершится в конце декабря.

«Сейчас мы раз в неделю или раз в две недели приезжаем в регион. Затем мы обобщим полученную информацию, проведем стратегический аудит и представим готовую стратегию администрации. В соответствии с законом о стратегическом планировании области, который утверждается постановлением правительства, документ еще должен пройти согласование в Общественной палате региона и областном Собрании депутатов. Лишь после этого администрация региона его сможет утвердить», - заключил Константин Головщинский.

Напомним, в Пскове сегодня, 10 октября, начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года». Ее участники работают в группах, чтобы заполнить матрицы инициатив, а затем презентовать их. Совместно они проведут анализ внешнего окружения Псковской области и внутренних факторов с определением слабых и сильных сторон, угроз и возможностей. В итоге должны появиться конкретные и реализуемые инициативы.