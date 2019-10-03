Экономика

Начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года»

В Пскове сегодня, 10 октября, начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открывая сессию, первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что основным стратегическим партнером в разработке стратегии социально-экономического развития Псковской области является Высшая школа экономика. Ее эксперты будут курировать и работу сегодняшней стратегической сессии.

«Мы выражаем уверенность, что сегодняшняя встреча позволит нам выбрать правильный вектор развития, что поможет нам и в реализации национальных проектов, и разрешить те вопросы, которые пока не очень быстро решаются даже в рамках национальных проектов», - добавила она.

Эксперт Высшей школы экономики Константин Головщинский в свою очередь отметил, что стратегия экономического развития - это ключевой документ для любого региона. «Сам процесс разработки этого документа - это, простите за просторечие, движуха. Мы должны продиагностировать состояние области, выйти на конкретные и реализуемые инициативы», - обратился он к участникам стратегической сессии.

По словам Константина Головщинского, в рамках сессии ее участники будут работать в группах, чтобы заполнить некие матрицы инициатив, а затем презентовать их. Совместно они проведут анализ внешнего окружения Псковской области и внутренних факторов с определением слабых и сильных сторон, угроз и возможностей.

В сессии принимают участие представители органов исполнительной и законодательной власти всех уровней, научного и бизнес-сообществ, а также общественности Псковской области.

Напомним, в настоящее время по поручению губернатора в регионе разрабатывается стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, которая определит стратегические цели и задачи социально-экономического развития Псковской области, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу с позиции изменений современной рыночной экономики, обновления экономических и управленческих подходов.

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Планируется, что по итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области к 2024 году в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации.

Ранее сообщалось, что проект индивидуальной программы социально-экономического развития сегодня, 10 октября, будет вынесен на рассмотрение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Окончательная защита программы состоится уже в конце октября.