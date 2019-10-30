Экономика

Михаил Ведерников представил предложения по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на заседании президиума Совета при президенте РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 11 ноября, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Совещание было посвящено различным аспектам реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю и предупредил об ответственности за нарушения при реализации нацпроектов. Он обратил внимание, что по трем нацпроектам существуют риски недостижения целевых показателей текущего года. «Причины этого — и объективные обстоятельства, связанные с началом работы, и субъективные причины, включая нескоординированность работы, плохую организацию. Очевидно, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках на основные экспортные неэнергетические товары из России — по позициям, которые мы считаем ключевыми», — заметил премьер-министр.

Во время прямого включения из региона, Михаил Ведерников выступил с предложениями по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Глава региона проинформировал, что для Псковской области данный нацпроект, учитывая приграничное положение и планы по увеличению внешнеторговый оборота, имеет огромное значение. В настоящее время пять крупных промышленных предприятий включены в единый реестр Минпромторга РФ. С ними планируется заключить соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).

Михаил Ведерников также отметил важность корректировки методологии расчета целевых показателей по направлению «Экспорт услуг». Во многом это связано с отсутствием актуальных статистических данных по экспорту, а также с нехваткой в открытом доступе информации об организациях-экспортерах.

Губернатор предложил предусмотреть участие регионов в процессе совершенствования методологии. «В октябре вы поручили руководителям и кураторам национальных проектов особое внимание уделять социально-экономическим, географическим и демографическим особенностям регионов. Это важное решение, которое хотелось бы распространить на разработку плана мероприятий проектов, в частности, „Экспорта услуг“. Это поможет более объективно оценивать стартовую ситуацию, позволит достичь наибольшей эффективности по итогам реализации нацпроекта, положительных изменений в экономике», — заметил он.

Еще одно предложение касалось введения налога на профессиональный доход. Планируется, что летом 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ. Ожидается, что с 1 января 2020 года новый налоговый режим будет запущен на территории первых 19-ти субъектов.

«Мы здесь видим риски. Учитывая привлекательную налоговую ставку, считаем, что ряд предпринимателей могут уйти к соседям — для нас это Ленинградская область, Санкт-Петербург. Привлечь их обратно будет сложно», — обратил внимание глава региона.

Дмитрий Медведев в свою очередь опасения губернатора Псковской области поддержал. «Вы правы — мы не должны создать модель, по которой бизнес потечет в соседние регионы, потому что там этот налог уже введен. Надо подумать, как этот период нам пережить, так как эта модель в дальнейшем будет распространена на всей территории России», — заметил премьер-министр.