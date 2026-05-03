Бюджет дополнительно получит 200 миллиардов рублей из-за роста цен на нефть

Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, рассказал глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца — одинаковые», — добавил он.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

После этого цены на энергоносители начали бить рекорды: к концу марта стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, пишет РИА Новости.

Россия в июне сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки в сравнении с маем — до 9,762 миллиона. Об этом ранее в воскресенье договорились семь ключевых членов ОПЕК+. Коллективно они увеличили максимально разрешенный уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с добровольными ограничениями, которые вводили, чтобы удержать цены от падения.