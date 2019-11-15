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Экономика

Единороссы обсудили с губернатором Псковской области проект бюджета на следующий год

19.11.2019 13:33|ПсковКомментариев: 0

В рамках бюджетного процесса члены фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов обсудили с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проект главного финансового документа региона на предстоящий год и основные направления расходования бюджетных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, встречей с единороссами дан старт ежегодной серии бюджетных консультаций главы региона с фракциями областного парламента.

Михаил Ведерников начал встречу со слов благодарности в адрес фракции и лично каждого депутата-единоросса: «Наша честная, профессиональная совместная работа, построенная на доверии и конструктивном подходе, дала региону возможность участвовать во всех значимых проектах и программах».

Губернатор напомнил, что по решению федерального правительства Псковская область вошла в десятку регионов, где со следующего года будут реализовываться индивидуальные программы социально-экономического развития. «Уровень софинансирования по федеральным программам для нас составит всего один процент, и это дает региону колоссальные возможности», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в текущем году удалось сохранить позитивную динамику по основным отраслевым показателям и взять хороший старт по реализации национальных проектов.

«Мы рассматриваем рамочную версию бюджета, которая, уверен, будет скорректирована в сторону увеличения, хотя даже сейчас мы уже можем говорить о росте доходов в сравнении с этим годом, как минимум, на 2,3 млрд рублей», - подчеркнул губернатор. Михаил Ведерников анонсировал поступление дополнительных средств на реализацию национальных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития области, а также федеральных грантов.

«По результатам рабочих переговоров в Москве есть шанс получить дополнительные средства на решение задач нашего региона, и как только это решение состоится, мы обязательно соберемся еще раз и поговорим, потому что очень важно предусмотреть исполнение депутатских наказов, которые из-за нехватки средств «висят» годами», - обратился к парламентариям глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников поделился с депутатами планами по обновлению автобусного парка государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», развитию сельских территорий - Псковская область заключила соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и стала одним из первых регионов, вошедших в соответствующую пятилетнюю программу, а также о развитии сотовой связи в районах. «Люди жалуются на плохую мобильную связь, поэтому на следующий год нами запланировано строительство антенно-мачтовых сооружений в ряде районов области. По просьбе депутата Вадима Афанасьева мы расширили первоначальный список и добавили в него Новоржевский район», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что бюджет Псковской области на 2020 год носит ярко выраженную социальную направленность.

С цифрами главного финансового документа региона парламентариев ознакомила вице-губернатор, председатель Комитета по финансам Татьяна Баринова.

После презентации основных доходных и расходных параметров бюджета свои вопросы и рекомендации озвучили депутаты.

Спикер областного Собрания Александр Котов напомнил о событиях годичной давности, когда проходили аналогичные бюджетные консультации.

«Тогда на встрече с фракцией «Единая Россия» прозвучало два очень важных системных вопроса, которые в итоге удалось решить. Первый вопрос был связан с оплатой задолженности региона по субсидиям нашим коммунальным предприятиям - средства в бюджете были предусмотрены, что позволило многим муниципальным предприятиям коммунального хозяйства, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, избежать банкротства. Второй вопрос - индексация региональных социальных выплат. Выплаты были существенно проиндексированы, и мы договорились, что это будет происходить ежегодно», - сказал Александр Котов и поинтересовался, учтены ли эти необходимые расходы на эти цели в проекте бюджета на следующий год.

Вице-губернатор Татьяна Баринова подтвердила, что индексация социальных выплат в размере трех процентов отражена в проекте бюджета 2020 года. Также финансист проинформировала депутатов, что остатки задолженности коммунальным предприятиям в размере 90 млн рублей будут погашены в ближайший месяц.

«Это хороший пример нашей совместной работы», - оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти Александр Котов.

Продолжая выступление, председатель областного Собрания депутатов рассказал об имеющихся у региональных парламентариев законодательных механизмах совершенствования межбюджетных отношений в рамках работы Совета законодателей, а также обратил внимание исполнительной власти на возможность получения в следующем году дополнительных средств по партийному проекту «Детский спорт» на строительство в регионе еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

«Нам для этого нам надо предусмотреть в бюджете денежные средства на подготовку земельных участков. С учетом опыта этого года, в общей сложности необходимо порядка 30 млн рублей», - проинформировал губернатора Александр Котов.

Еще один важный вопрос, поднятый спикером, - необходимость определения источника финансирования реализации принятого недавно областного закона, устанавливающего правовые основы для повышения заработной платы муниципальным служащим.

В заключение Александр Котов призвал коллег-однопартийцев активно участвовать в бюджетном процессе.

«Мы не просто голосуем на сессии за закон о бюджете, а вместе с исполнительной властью являемся непосредственными участниками этого процесса», - подчеркнул спикер регионального парламента.

В ходе дальнейшего общения депутатов с губернатором был поднят еще ряд системных и точечных вопросов. Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов заострил внимание на нехватке у муниципалитетов средств на проведение кадастрового учета и благоустройство воинских захоронений. «Не первый раз говорим об этой проблеме, а в год 75-летия Победы он особенно актуален», - сказал депутат.

«В бюджете 2020 года на приведение в порядок воинских захоронений заложено в пять раз больше средств, чем в этом году», - ответила парламентарию первый вице-губернатор Вера Емельянова.

«Насколько финансово обеспечена работа по ликвидации несанкционированных свалок в регионе в следующем году?» - задал вопрос вице-спикер Виктор Остренко.

«Мое утро сегодня началось с того, что я «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки - поехали убирать, - сказал, отвечая на вопрос депутата, Михаил Ведерников. - Эта работа, конечно, будет продолжена, потому что в этом и есть смысл реформы».

В ходе консультации глава региона ответил на все заданные единороссами вопросы.

Напомним, проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством законопроект был рассмотрен на публичных слушаниях, после чего документ пройдет обсуждение на парламентских комитетах и состоится его рассмотрение в первом чтении на сессии Собрания.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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