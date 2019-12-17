Экономика

Роман Кухи рассказал о дальнейшем развитии ТРЦ Fjord Plaza

Сегодня, 21 декабря, на церемонии открытия Fjord Plaza директор строительной компании торгово-развлекательного центра - Роман Кухи выступил с приветственным словом и рассказал о дальнейших планах по развитию ТРЦ.

«Два с половиной года назад был заложен первый камень в строительстве торгового центра, - напомнил Роман Кухи. - И сегодня он уже принимает первых посетителей. Мы очень старались построить красивый, европейский, современный торговый центр, где можно отдохнуть всей семьей. Постарались сделать так, чтобы у нас было интересно всем – и малышам, и подросткам, и взрослым».

Он отметил, что сегодня в ТРЦ Fjord Plaza открылся продуктовый гипермаркет «Магнит семейный». Это не обычный магнит «у дома», он построен в новой концепции, с другим подходом к качеству обслуживания и ассортиментом продукции. По словам представителей гипермаркета, это один из лучших «Семейных магнитов» в России.

25 декабря откроется 7-зальный кинотеатр премиум класса «Сильвер Синема», с самым большим экраном в городе, удобным сервисом и хорошими ценами. 28 декабря открывается самый большой в регионе парк детских развлечений «Кидз молл» с разнообразными аттракционами.

«Мы постарались подобрать разнообразный фудкорт: у нас в ближайшее время откроется первый в городе «Бургер Кинг», - поделился Роман Кухи. - А также «Макдоналдс», итальянская пицца Pomodoro и другие. Очень рады, что среди якорных арендаторов есть польские бренды Cropp, House, SinSay, скоро появится «Фамилия», обувной магазин «ССС», идут переговоры и с другими крупными федеральными брендами, которые пока не представлены в регионе».

«Мы очень рады, что строительство такого крупного объекта в Псковском районе, на месте, где раньше был пустырь, заросший борщевиком, несомненно, украсило въезд в наш красивый город, где всегда много туристов. Мы видим, что туристы уже посещают наш торговый центр. Здорово, что Fjord Plaza улучшает туристическую привлекательность Пскова», - добавил директор строительной компании ТРЦ.

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Роман Кухи отметил, что общий объем инвестиций в строительство составил более 1,6 миллиарда рублей. Появление такого крупного объекта на территории Псковского района – это доходы в региональный бюджет – платежи по налогам ежегодно составляют более 7,5 миллионов рублей в год. Кроме того, это более 400 новых рабочих мест. И главное, это место для покупок и отдыха для псковичей и гостей города.

В завершение Роман Кухи поблагодарил всех, кто помогал в реализации такого сложного и большого проекта: английское архитектурное бюро Dyer, которое разработало архитектуру проекта, псковских архитекторов, региональные и муниципальные власти, строителей, подрядчиков, арендаторов, команду «ЭГЛЕ» и других организаций, которые участвовали в проекте.