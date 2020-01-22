Экономика

Стал известен топ-6 организаций Псковской области, уплативших больше всего налогов в федеральный бюджет

В УФНС России по Псковской области озвучили топ-6 организаций, зарегистрированных на территории региона и уплативших больше всего налогов в федеральный бюджет. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, 31 января на пресс-конференции такой перечень компаний привел замруководителя управления Алексей Павлов.

Так, в список вошли: ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Евроимпорт», ООО «Сбытовое объединение "Псковнефтепродукт"», ООО «Завод Реостат», АО «Опытный завод "Микрон"».

По данным Алексея Павлова, в 2019 году каждая из этих компаний уплатила больше 140 миллионов рублей в бюджет Псковской области.

Кроме того, замруководителя управления привел аналогичный топ и в отношении страховых взносов и поступлений. Этот же список, в свою очередь, составили: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ГППО «Псковпассажиравтотранс», ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», Псковская таможня, а также - АО «Опытный завод "Микрон"».

Так, и в отношении этого параметра каждая из перечисленных фирм уплатила свыше 140 миллионов рублей.

Помимо того, Алексей Павлов привел и топ организаций, от которых поступили самые наибольшие суммы в консолидированный бюджет страны. В этот перечень, в свою очередь, вошли и располагающиеся в регионе филиалы организаций, зарегистрированных вне Псковской области.

В числе таких лучших плательщиков оказались: отделение ОАО «РЖД», отделение ПАО «Сбербанк России», ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны», отделение ПАО «Газпром», ОАО «Великолукский мясокомбинат», отделение ПАО «Транснефть».

Каждое из этих юрлиц уплатило свыше 200 миллионов рублей в консолидированный бюджет.