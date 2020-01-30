Общество

Жители и организации Псковской области стали направлять больше денег в консолидированный бюджет РФ

От жителей и организаций Псковской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило около 24,1 миллиарда рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 31 января на пресс-конференции такую цифру озвучил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

Эта сумма - за 2019 год, и она на 1,1 миллиарда (на 4,8%) больше, если сравнивать с 2018 годом.

«Если говорить конкретно о страховых взносах, которые поступают не в бюджет, а во внебюджетные фонды, но администрируются налоговыми органами, то за 2019 год эта сумма от Псковской области - свыше 16 миллиардов рублей. Основная доля этих средств поступила в бюджет Пенсионного фонда РФ», - отметил Алексей Павлов.

Также он подчеркнул, что в 2019 году во внебюджетные фонды поступило от Псковской области свыше 40 миллиардов рублей: «Сумма существенно возросла».

Кроме того, замруководителя управления обозначил, что сумма налогов, поступившая в федеральный бюджет в 2019 году, составила от Псковской области около 6,5 миллиардов рублей, что на 826 миллионов (на 14,6%) больше, чем за 2018 год.

Что касается консолидированного бюджета Псковской области (бюджет региона и муниципалитетов), то, со слов Алексея Павлова, в 2019 году туда поступило около 17,6 миллиарда рублей, то есть на 275 миллионов (на 1,6%) больше, чем в 2018 году.

Помимо этого, замруководителя управления вычленил поступления в отношении значимых налогов: «От организаций Псковской области в 2019 году поступило в консолидированный бюджет РФ около 3,8 миллиарда рублей в качестве налога на прибыль, что составляет 15,8% от общей суммы поступлений. В качестве налога на доходы физических лиц - примерно 9,4 миллиарда, что составляет 39%. Как НДС на товары и услуги - приблизительно 5,3 миллиарда, что составляет 22%».