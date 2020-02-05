Экономика

Завод промгазов за 2 миллиарда рублей планируют построить в ОЭЗ «Моглино»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) РФ одобрил выделение займа ООО «Елме Мессер рус» (на 100% принадлежит Elme Messer Gaas, Эстония) в размере 499 млн рублей для строительства завода промышленных газов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФРП.

Общая мощность завода составит около 90 тыс. тонн продукции в год. Предполагается, что реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта из стран ЕС, который, по данным компании, составляет около 25%. При этом примерно 35% продукции нового завода планируется экспортировать в Белоруссию, Латвию и Литву.

Промышленные, пищевые и медицинские газы - кислород, азот и аргон - широко применяются в машиностроении, металлообработке, металлургии, стекольной промышленности, химии, нефте- и газодобыче, нефтепереработке, энергетике, электронике, приборостроении, в пищевой и прочих отраслях промышленности, а также в области здравоохранения.

Как сообщалось ранее, Elme Messer Gaas планирует вложить в строительство завода 2 млрд рублей, соответствующее соглашение было подписано компанией с губернатором региона Михаил Ведерниковым в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. Запуск предприятия намечен на III квартал 2021 года.

Elme Messer Gaas основана в 1999 году как совместное предприятие A/S BLRT (Эстония) и Messer Group (Германия).