Экономика

Почти половина книжных магазинов не открылась после карантина

40% книжных магазинов в России до сих пор не открылись, сообщили в Российском книжном союзе.

«Рынок пока не начал восстановление, а продолжает падать», - цитирует члена правления Российского книжного союза, президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова газета «Известия».

В частности, остаются закрытыми 30% магазинов сети «Буквоед – Читай-город» (в основном — в торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других областей) и 19% точек сети «Дом книги» и «Книга+». Потери книготорговцев, по данным РКС, исчисляются миллиардами рублей.