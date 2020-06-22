Общество

Псковским библиотекам разрешено обслуживать посетителей по предварительной записи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в свой указ от 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Изменения в документ опубликованы на правовом портале псковского региона.

В указ вносятся следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 25 марта 2020 г. № 106» дополнить словами «от 28 марта 2020 г. № 137», после слов «от 18 июня 2020 г. № 1106» дополнить словами «от 22 июня 2020 г. № 1143»

2) в пункте 2:

а) подпункт «в» дополнить словами «за исключением библиотек»;

б) подпункты «е» и «ж» подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«е) после примерки одежды покупателями выполнять:

ее дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора;

дезинфекцию контактных поверхностей помещений для примерки, примерочных кабинок после каждого покупателя;

ж) выполнять дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, товаров, возвращенных покупателями»;

в) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

17) библиотекам осуществлять обслуживание посетителей исключительно по предварительной записи с предварительным заказом книг, иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания (помещения) библиотеки с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта».

Настоящий указ вступает в силу с 23 июня.