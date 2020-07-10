Экономика

Псковский Карфаген

«"Магеллан", как Карфаген, должен быть разрушен!» - подобно античному политику на последнем градсовете воскликнул Владимир Васильев, председатель реготделения Союза архитекторов России. Другие «патриции», то есть члены совета, проявили по этому вопросу редкое единодушие. Его назвали «самым большим ларьком страны», «длинным и вечно грязным», «раковой опухолью». Псковская Лента Новостей узнала, как долго торговый комплекс еще простоит на Рижском проспекте, что по поводу его разрушения думают горожане и как к новости о его уничтожении отнеслись торговцы.

Привет из девяностых

«Коровник», «конюшня» - такие клички намертво приклеились к сооружению, вытянутому вдоль Рижского проспекта. Единогласно 3 июля члены градостроительного совета Пскова проголосовали за его снос. Правда, вид Рижского проспекта изменится только в 2025 году, именно до этого срока действует текущий договор аренды земельного участка.

Торговый комплекс вытянулся вдоль Рижского проспекта. Фото Вадима Боченкова.

«На дворе уже двадцать первый век, и это одна из центральных улиц Пскова, которая соединяет нас с Европой, - констатировал на заседании депутат гордумы Сергей Федоров. - Комплекс не добавляет красоты в городе. Неплохо обустроены новостройки на въезде в город, а потом мы видим длинный и вечно грязный ларёк. Однозначно его надо убирать».

«Этот комплекс - раздражитель на протяжении многих лет, привет из девяностых, раковая опухоль», - припечатал архитектор Сергей Кондратьев.

«Когда еду мимо, так и хочется сказать: "Избушка-избушка, повернись к лесу передом, а ко мне задом"», - дополнил свой спич про Карфаген Владимир Васильев.

«Самый большой в России ларёк, который не соответствует никаким нормам. Парковочные места отсутствуют, санитарные комнаты отсутствуют, доступная среда отсутствует, - привел свои наблюдения депутат Федор Постнов и предложил, как избавиться от комплекса, не выжидая четыре года. - Есть статья «Причинение здоровья в будущем». Я буду туда подниматься на инвалидной коляске - я убьюсь».

Действительно, в Гражданском кодексе есть статья «Предупреждение причинения вреда». По ней, опасность причинения вреда в будущем может стать основанием к судебному иску о запрещении деятельности. Но «карфагеняне» - предприниматели, арендующие секции в «Магеллане», как раз упирают на то, что их комплекс удобен для маломобильных, так как не имеет ступенек. Он расположен не просто вровень с землей, пол тут — тротуарная плитка. В павильонах она покрыта где линолеумом, а где и ламинатом. Зная, что комплекс простоит до 2025 года, многие вложились в приятный внешний вид.

Да и насчет грязи члены градсовета как-то переборщили. Если снаружи здание пыльновато, то внутри — ни соринки. Отрытый в 2004 году, «Магеллан» стал спасением Пскова от стихийного рынка, на десятилетие оккупировавшего тротуар вдоль Рижского проспекта. Многие еще помнят эти тряпичные полосатые палатки. И сопровождавшие их грязь, неприкрытый рэкет, спирт «Рояль» рекой. Сюда приходили менять ваучеры на продукты и покупать белорусские сосиски, ставшие внезапным импортом.

Мамам комплекс нравится отсутствием преград. Фото Вадима Боченкова.

Женское царство

Нынешним торговцам решение градсовета, конечно, оказалось не по душе. В разговоре с ПЛН они рассказали, что народная молва за несколько дней снизила поток покупателей. Горожане думают, что комплекс закроют со дня на день.

«Как будто больше нечего обсуждать, - возмущается предприниматель Елена Жулина, торгующая бельем с самого открытия комплекса в 2004 году. - У нас есть Четыре угла, которые находятся в безобразнейшем состоянии. Там жук и жаба. А дела никому нет, хотя там вид на Кремль. Нас теребят и теребят, каждый год одно и то же. Тем более пандемия. Куда мы пойдем? Рабочих мест нету. У нас постоянные покупатели, наработанная база. Но если я куда-то перееду, выручка снизится процентов на семьдесят. Ко мне приходят женщины среднего возраста. Где они меня будут искать по городу? Новые комплексы на вид хороши, а дышать нечем, подниматься надо — не очень-то комфортно».

В сторону Четырех углов справедливо кивают и ее коллеги. Остов «Макдоналдса», железный забор, ларьки — и все это еще ближе к центру. Скоро напротив «Тимохина» завершится ремонт сквера по программе приграничного сотрудничества с Латвией, контраст между городом 2020 года и островом из 90-х будет еще разительнее.

«Магеллан» - царство почти целиком женское. Дамы стоят за прилавками, их большинство среди арендаторов.

«Возмущена, - называет свою главную эмоцию Вера Алексеевна, еще одна торгующая здесь псковичка. - В нашем городе есть места похуже. Людям с маленькими детьми и колясками очень удобно, что первый этаж. Не самый плохой у нас торговый комплекс. На большие деньги мы уже не рассчитываем, но на жизнь хватает, другие рабочие места не занимаем, сами кормимся, люди в возрасте работают».

На градсовете называли точное число трудоустроенных благодаря «Магеллану»: 92 предпринимателя и 300 работников.

Двумя руками «за»

Мы отправились к самому торговому комплексу и провели опрос среди прохожих, рядовых, так сказать, римлян. Мнения поляризовались.

«Положительно отношусь к сносу, «Магеллан» не к месту здесь, - поделилась Наталья Владимировна. - Закрывает все, некрасиво. Здесь хотелось бы видеть прогулочную зону, чтобы можно было отдыхать, скамеечки были - как около театра сделали. Редко сюда хожу, последний раз заходила в прошлом году, что-то из косметики покупала».

«Удобный магазин, - говорит Надежда, - не очень хотелось бы, чтобы его снесли. Там есть детские игрушки и одежда, будет жаль, если снесут. Сейчас ко мне внучка на лето приехала, ходим частенько».

То есть за снос выступают те, кто ничего в «Магеллане» не покупает, а против — те, кто пользуется его услугами.

ПЛН провела опрос в своей группе «ВКонтакте», спросив подписчиков, что они думают о сносе «Магеллана». Подавляющее большинство опрошенных — 78% высказались за ликвидацию псковского Карфагена. Однако эти голоса разделились почти поровну. Половина считает, что сносить нужно безусловно, вторая половина за то, чтобы перед сносом обеспечить предпринимателей новыми местами. Ещё по 11% голосовавших высказались за то, чтобы оставить все, как есть, или выбрали вариант «мне все равно».

Большинство псковичей считают, что «Магеллану» пора уйти в историю. Фото Вадима Боченкова.

Такие же результаты с точностью до процента дал опрос и на нашем сайте. На вопрос «Поддерживаете ли вы решение снести здание ТЦ «Магеллан» в Пскове?» большинство опрошенных к моменту подготовки публикации ответили «Двумя руками! Меня с самого начала возмущал «коровник», уродующий облик города» (78,49%). Вторым по популярности стал ответ «Ни в коем случае! «Магеллан» ничем не хуже многих других зданий Пскова» (7,8%). На третьей строчке расположился вариант «Скорее да. Если эксперты и горожане выступают за снос крытого рынка — надо убирать» (6,15%). Совсем мало голосов читателей собрали ответы «Скорее нет. Хоть «Магеллан» из «голодно-челночных» 1990-х, лично мне он не мешает» (4,73%), «Нет. К этому рынку многие привыкли, он нужен продавцам и покупателям» (1,89%), «Да. Видел проект развития этой территории — и он мне нравится» (0,95%).

В решении градсовета смущает то, что орган этот — совещательный, то есть городским властям он только советует, а решения принимают совсем в других кабинетах. К тому же недавно вопрос о судьбе «Магеллана» в прессе уже поднимали, однако в 2017 году городские власти поговорили-поговорили и разошлись, заключив с собственником очередной договор на аренду земли. Мало ли воды за четыре года утечет и теперь. Похоже, понимают это и руководители комплекса.

«Вы же знаете, что ничего не закрывается, а до 2025-го года еще времени много, - говорит директор комплекса Евгений Яхин, этакий карфагенский полководец Ганнибал. - Там будем смотреть. Сейчас мы работаем, «Магеллан» стоит».

Починить «Айфон», выпить кофе

Настоящий Карфаген римляне все-таки разрушили. А чтобы другим неповадно было, засыпали землю на его месте солью. Как же поступят в Пскове?

Главный архитектор города Евгений Скачков надеется, что решить проблему «Магеллана» удастся до 2025 года.

«Нужно найти идеальное конечное решение. Может быть, не к концу 2025 года, а раньше. Если совпадут интересы и собственников, и администрации, и людей, тогда к 2025 году предприниматели могут оказаться в новом торговом помещении с новыми ключиками», - высказался Евгений Скачков в пресс-центре ПЛН.

Он предлагает три варианта. Здесь может появиться прогулочная зона. Или более презентабельные торговые точки. Или — та-дам! - парковка! Так и хочется закричать: «Уж лучше "Магеллан"!»

Сейчас основное пространство комплекса занимает вещевой рынок. Фото Вадима Боченкова.

Мысль о прогулочной зоне, объединенной с ярмаркой, развивает дизайнер-архитектор Сергей Станкевич:

«Скажу конкретно и прямо: я за то, чтобы «Магеллана» не было, а на его место пришел разноплановый бизнес. Во время прогулки должна быть возможность попить кофе, починить «Айфон», взять велосипед на прокат, - послушать Сергея Станкевича, так в Пскове появится клочок Москвы для зумеров. - На мой взгляд это должна быть торгово-прогулочная зона. Я бы рассмотрел развитие этой зоны одновременно с развитием той части проспекта, которая ведёт к «Фьорду», и части улицы Юбилейной в сторону «Империала». На всей протяженности до уже работающих точек притяжения необходимо сделать небольшие торговые истории».

Впрочем, это все только рассуждения. Факт, что строительство голубого ангара в свое время стало шагом вперед для города. Если хотите, шагом к той самой Европе, куда ведет прямой путь по Рижскому проспекту. Пора Пскову сделать ещё один шаг. И сделать его действительно цивилизованно, соблюдая баланс между интересами бизнеса и общества, которое высказывает четкий запрос на современный внешний вид города.

Юлия Магера