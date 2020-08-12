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Экономика

Проект реконструкции парка культуры и отдыха Великих Лук признан стратегическим

12.08.2020 22:16|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 августа, провел заседание инвестиционной комиссии администрации, где был рассмотрен ряд проектов, которые реализуются или только планируются к осуществлению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Открывая заседание, глава региона представил временно исполняющего обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина. «Вячеслав Валерьевич имеет богатый опыт в сфере управления, сопровождения инвестиционных проектов. Эти компетенции сегодня особенно важны и востребованы в регионе», - подчеркнул губернатор.

По итогам обсуждения два инвестиционных проекта получили статус стратегических и могут претендовать на получение государственной поддержки в форме сопровождения. Одна заявка касалась проекта по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Представитель компании-инвестора рассказал, что станцию по заправке пассажирских автобусов и автомашин компримированным природным газом построят уже в этом году. Проект, в который планируется инвестировать 150 млн рублей, позволит расширить использование экологически чистого и бюджетного газомоторного топлива, а также будет способствовать развитию и снизит эксплуатационные расходы крупнейшего в регионе автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Глава региона напомнил, что при поддержке правительства РФ в этом году на модернизацию автопарка будет направлено более 1,2 млрд рублей. Часть новых автобусов будет именно на газомоторном топливе. «Сейчас активно занимаемся развитием предприятия, чтобы оно соответствовало вызовам времени. В том числе и в подходах к качеству предоставляемых услуг», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор также поинтересовался, действительно ли объект откроют в этом году. Инвестор заверил, что сроки будут соблюдены, планируемая дата ввода в эксплуатацию - декабрь текущего года.

Второй проект, который получил статус стратегического, - от компании «Агентство ипотечного кредитования» и направлен на реконструкцию парка культуры и отдыха Великих Лук. Проект «Луки-Парк» предполагает комплексное благоустройство парковой территории, создание комфортного общественного пространства, открытие спортивно-оздоровительного и развлекательного комплексов, «Динопарка», гостиницы. В настоящее время работа на площадке активно ведется: завершается монтаж пешеходного фонтана, благоустраиваются парковые зоны, готовится к открытию «Динопарк». В целом в проект планируется направить более 1 млрд рублей.

Решением членов комиссии масштабным инвестиционным признан проект ООО «Русские ярмарки» по созданию в Пскове ярмарочного комплекса на 320 торговых мест. Его планируется реализовать на участке в районе улицы Юности. Согласно бизнес-плану, на площадке появятся ресторан, где будет представлена кухня народов России, сцена, каток, детская площадка, торговые павильоны и места для проведения культурно-массовых мероприятий. Исполнительный директор компании Сергей Карлов обратил внимание, что в оформлении комплекса будут использованы стилистические особенности региона, основанные на его истории и культурных традициях. Объем инвестиций - 275 млн рублей.

Кроме того, в рамках заседания члены комиссии одобрили внесение изменений в стратегический инвестиционный проект по строительству в Пскове ряда жилых домов, а также детского сада на 140 мест. В первую очередь инвестор просил согласовать корректировку сроков строительства ряда объектов и реализации инвестиционного соглашения в целом. На данный момент 800 млн рублей компания уже вложила. Два дома почти построены и будут сданы в эксплуатацию в этом году, под здание дошкольного учреждения возведен фундамент, идет установка стеновых панелей. После полной реализации проекта жильем будут обеспечены более 2 тысяч семей.

Также участниками инвестиционной комиссии рассмотрен проект, в рамках которого планировалось открыть в Пушкинских Горах гостиничный комплекс с рестораном. Инвестор рассказал о трудностях, с которыми столкнулся. По итогам обсуждения принято решение в течение месяца всесторонне проработать бизнес-проект, изучить уже проделанную работу, а также возможности для его поддержки, в том числе и через Агентство инвестиционного развития. По итогам такого анализа комиссия примет решение либо о продолжении работы, либо о расторжении инвестиционного соглашения.

По итогам заседания Губернатор пожелал инвесторам региона удачи в реализации намеченных планов. «Мы всегда готовы встретиться с вами, обсудить ваши проекты и по возможности оказать помощь», - заверил Михаил Ведерников.

Теги: #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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