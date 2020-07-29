Общество

У нас заготовлено еще много сюрпризов - инвестор о динопарке в Великих Луках. ВИДЕО

В парке культуры и отдыха в Великих Луках в День города откроется практически палеонтологический научно-образовательный музей под открытым небом. В великолукском динопарке появится 40 фигур динозавров из разных эпох, взглянуть на которых можно будет не только с земли, но и с высоты птичьего полета - с нового колеса обозрения, работать которое будет даже зимой.

Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель инвестиционной компании «АИК», которая осуществляет реконструкцию великолукского парка, Александр Терентьев.

Инвестор напомнил, что реконструкция парка была начата в марте 2019 года, но в активную фазу перешла в августе прошлого года. «Сейчас мы уже на финишной прямой», - заверил он.

Александр Терентьев отметил, что новое колесо обозрения - более современное, чем прежнее – позволит эксплуатировать его даже в зимний период. «Оно будет снабжено стеклянными кабинами и кондиционерами для зимней эксплуатации. Думаю, что гостям и жителям города будет интересно посмотреть на город с высоты птичьего полета, в том числе, в зимний период, например, на Рождество. Также мы заменили парк аттракционов, закупили новые. Я думаю, то, что увидят гости и жители города, вызовет бурю положительных эмоций, и все будут к нам приходить», - поделился он.

Динопарк появился в Великих Луках неслучайно. Прежде чем решиться на такой шаг, инвестор провел опрос в соцсетях и на различных интернет-ресурсах: что хотели бы получить жители города в рамках реконструкции.

«К нашему удивлению, динопарк вышел на лидирующие позиции. Мы уделили этому вопросу большое внимание, провели очень плотную работу с палеонтологами и археологами, и пришли к выводу, что было правильно сделать не только развлекательное направление, но уделить большое внимание еще и образовательному», - добавил Александр Терентьев.

Сейчас в динопарке проводятся пуско-наладочные работы. Здесь будет представлено более 40 фигур интерактивных, роботизированных динозавров - некоторые из них будут двигаться.

По словам инвестора, представленные в динопарке ящеры расположены не случайным образом, а по пяти эпохам возникновения и развития жизни на нашей планете. Заканчивается экспозиция Ледниковым периодом, когда появились млекопитающие с шерстью и люди.

«Сделано это для того, чтобы у посетителя возникала полная картина, как развивался мир. Каждая площадка – это инсталляционная композиция. Здесь есть, к примеру, велоцирапторы на охоте, которые охотятся стаями. Есть большие травоядные, которые жуют ветки деревьев. Есть даже схватка хищников и травоядных, как момент борьбы за выживание. Композиционно все фигуры представлены в связке», - рассказал Александр Терентьев.

Он уточнил, что динопарк будет оснащен видеонаблюдением и охраной. Фигуры динозавров устойчивы к различным погодным, климатическим изменениям - завод-изготовитель заявляет, что их можно эксплуатировать от +40° до - 15°. Площадки будут иметь небольшое ограждение, чтобы посетители не порвали кожу, не нарушили силиконовый покров. Вход на территорию динопарка будет платным.

Ограничения по коронавирусу не должны стать препятствием для начала работы динопарка, ведь это выставка, а выставки уже могут работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Чего нельзя пока, к сожалению, сказать о работе аттракционов. Надеемся, что руководство области будет постепенно смягчать ограничения, и аттракционы тоже разрешат. Мы планируем запуск ориентировочно к Дню города. Если позволит эпидемиологическая обстановка, будут запущены и аттракционы», - добавил Александр Терентьев.

«На этом реконструкция парка не останавливается, у нас заготовлено еще много сюрпризов, которые будут реализованы к Дню города и удивят горожан и гостей Великих Лук», - пообещал инвестор.