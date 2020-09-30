Экономика

Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос

Сооружения рынка на Четырех углах в Пскове накануне были оклеены уведомлениями от городских властей о предстоящем сносе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уведомления подписаны контрольным управлением администрации Пскова. Торговцы проинформированы, что объекты установлены незаконно и подлежат демонтажу.

«Данный нестационарный объект необходимо демонтировать в срок до 1 ноября 2020 года. В случае неисполнения обязанности по демонтажу объект будет демонтирован принудительно», - гласит уведомление.

Уведомления появились на всех сооружениях рынка, включая «Торговый дом Тимохин», пивную «Два капитана» и ларьки, расположенные на территории рынка вдоль Рижского проспекта.

Авторы уведомления ссылаются на федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Согласно ему размещение нестационарных торговых объектов на муниципальной земле происходит в соответствии со схемой. Действующая схема утверждена постановлением администрации города №1655 от 21 июня 2012 года. Объекты на территории рынка в нее не включены.

«В связи с этим данный объект является незаконно установленным и подлежит демонтажу», - предупреждают городские власти торгующих на рынке.

За дополнительной информацией администрация города отсылает в контрольное управление по телефонам 29-08-59 и 29-08-56.

Ранее Псковская Лента Новостей рассказывала об исчезновении на этой же территории остова здания, который был сооружен на участке, где собственники предполагали построить точку быстрого питания «Макдоналдс».