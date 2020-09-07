Экономика

Недостроенный каркас «Макдоналдса» в Пскове снесли по предписанию администрации города

«По предписанию администрации города мы вынуждены были его снести. Они считали уже давно, что конструкция незаконно установлена. Нашлась политическая воля», - так генеральный директор ООО «Империал» Николай Рассадин в разговоре с корреспондентом ПЛН прокомментировал исчезновение с рынка на Четырех углах остова здания, в котором предполагалось открыть точку быстрого питания «Макдоналдс».

Каркас появился на этом месте в тот момент, когда земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости находились в собственности структур Михаила Гавунаса (бывший первый заместитель главы администрации Псковской области и заместитель председателя областного Собрания депутатов с 2013 года находился в международном розыске после обвинений в хищениях у государства 1 млрд рублей и утаивании израильского гражданства на выборах).

«Десять лет назад мы выкупили эту землю, у нас был план развития этой территории, первым этапом которого был злополучный "Макдоналдс", - напомнил историю объекта Николай Рассадин. - Мы там переложили водопровод, вложили достаточно много денег. Но прокуратура, возглавляемая господином Кебековым, опротестовала сделку купли-продажи земли. Сказали, мы ее купили незаконно, не у того. Сделка была расторгнута, земля была возвращена, муниципалитету пришлось вернуть нам деньги. На месте каркаса был объект недвижимости, который мы купили в свое время. Мы снесли здание специально, чтобы построить «Макдоналдс», оставался фундамент, и на нем мы здание восстанавливали. Прокуратура оспорила свидетельство о собственности, якобы оно было получено незаконно тысячу лет назад. По суду мы были лишены права собственности, лишены возможности достроить это здание. И все зависло».