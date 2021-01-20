Экономика

Предпринимателей ждут изменения в порядке оформления кассовых чеков

Все пользователи контрольно-кассовой техники вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения будут обязаны с 1 февраля указывать в кассовом чеке не только подробное название товарной позиции, но и ее объем, количество и итоговую сумму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, то же самое касается и чеков, выдаваемых при оказании определенных услуг или выполнении различных работ.

Для формирования перечня наименований товаров (работ, услуг) можно воспользоваться Общероссийским классификатором продукции по видам деятельности (ОК 034-2014), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст в редакции от 27 августа 2020 года.

При добавлении данного реквизита в контрольно-кассовую технику:

не требуется подавать заявление в налоговый орган о перерегистрации контрольно-кассовой техники;

фискальный накопитель не требует замены;

информация по перенастройке контрольно-кассовой техники изложена в эксплуатационной документации к ККТ.

Отметим, за отсутствие в чеке наименования реализуемого товара или ошибки, пользователю ККТ может быть назначен штраф в соответствии с частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ: