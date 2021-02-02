Экономика

Полмиллиарда рублей перечислили железнодорожники в бюджет Псковской области за год

По итогам 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила порядка 12 млрд рублей.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили около 3 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области в 2020 году было перечислено более 4 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 1,6 млрд рублей, Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 943 млн рублей, Новгородской области – 689 млн рублей, Псковской области – 555 млн рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.