Экономика

Благодарности от руководства и премии получили лучшие сотрудники завода «Зенча-Псков»

На заводе АО «Зенча-Псков» состоялось награждение лучших сотрудников, приуроченное к шестилетию предприятия. Отличившиеся в работе были поощрены благодарностями от руководства и денежными премиями.

«Главное наше богатство - это человеческие ресурсы, это наши работники и специалисты. Мы их ценим и дорожим ими, - сказала во время награждения генеральный директор Алла Иванова. - Наше будущее зависит только от нас. От сплоченности коллектива, его квалификации и усердия, прилагаемого к решению поставленных задач».

На фото: Алла Иванова

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, в ответ сотрудники поддержали боевой настрой и выразили готовность преодолевать преграды на пути к достижению общей цели.

«Зенча-Псков» - это предприятие массового производства электротехнических товаров от бытовых электроплит до промышленных электроподстанций с обширной сетью покупателей как в России, так и за рубежом. В портфеле заказов долгосрочные контракты по основным направлениям внутри страны и за ее пределами.