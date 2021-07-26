Благодарности от руководства и премии получили лучшие сотрудники завода «Зенча-Псков»

На заводе АО «Зенча-Псков» состоялось награждение лучших сотрудников, приуроченное к шестилетию предприятия. Отличившиеся в работе были поощрены благодарностями от руководства и денежными премиями.
На фото: Алла Иванова
Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, в ответ сотрудники поддержали боевой настрой и выразили готовность преодолевать преграды на пути к достижению общей цели.
«Зенча-Псков» - это предприятие массового производства электротехнических товаров от бытовых электроплит до промышленных электроподстанций с обширной сетью покупателей как в России, так и за рубежом. В портфеле заказов долгосрочные контракты по основным направлениям внутри страны и за ее пределами.