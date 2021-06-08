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Экономика

Z - значит «Зенча»

09.06.2021 12:24|ПсковКомментариев: 0

Самым обсуждаемым событием экономического форума в Петербурге стала секция с участием блогера из TikTok Дани Милохина, уложившего на пол Ксению Собчак. Пока публика ждала от звезды соцсетей прогнозов, мы отправились туда, где кипит реальная жизнь и крутится настоящая экономика - на один из псковских заводов. Увидели, как производятся бытовые плитки, принтеры для печати на платах, электроподстанции, узнали, почему сборщицам не надоедает работа на конвейере, и расшифровали загадочное название «Зенча».

 

Электротехнический завод на улице Солнечной встречает сияющей буквой Z на фасаде. Один из флагманов промышленности советского Пскова, основанный в 1960-м году, поставлял продукцию в 24 страны и получил знак отличия «Ударник 11-й пятилетки». Сытые времена канули в лету вместе со страной, и когда в 2015 году на пороге появился инвестор - столичный промышленный холдинг Zencha - по цехам гулял ветер. Жизнь на еле теплящемся предприятии поддерживали 27 сотрудников.

Сегодня численность сотрудников восстановлена до 180 единиц, приобретены современные станки и возрождены уникальные советские машины.

Произведенные в Пскове электроплитки, бытовые конвекторы, сушилки для ягод и овощей, лифтовое оборудование можно найти в 100 городах России и СНГ. Шкафы сухого хранения и принтеры трафаретной печати служат для науки. А среди заказчиков высоковольтных подстанций - электросети Петербурга и Ленобласти, МОЭСК, Росатом, строящий атомную электростанцию в финском Ханхикиви. Свои заказы на предприятии размещают «Почта России», Управление делами президента.

О надежности компании говорит тот факт, что с прошлого года она поставляет продукцию по системе госзакупок. В это время на пост генерального директора пришла Алла Иванова. Известно, хочешь понять, что творится на предприятии, послушай руководителя. Не только, что он говорит, но и как. Алла Иванова, кажется, часами может рассказывать, как склад с электроплиткой дилеры вычищают фурами, как на предприятии ждут молодые кадры и как ценят тех, кто работает не просто годами - десятилетиями, как приятно слышать от заказчиков высоковольтного оборудования о европейском качестве своей продукции. Руководитель заряжает своим отношением к производству. Между тем, впервые на заводе Алла Иванова - столичный специалист и кабинетный работник - побывала год назад.

«Когда меня сюда направили, честно скажу, переживала, - признается она. - Всю жизнь прожила в Москве и дальше столицы никуда не выезжала. Вдруг в один день говорю домашним, что уезжаю в Псков. Сначала не поверили, я и сама не поверила. Не знаю, что за изумительный город Псков, но ощущение сразу же, что я приехала домой. Не почувствовала ни дискомфорта, ни периода адаптации. В Москве тяжело находиться, про Псков уже говорю: «А вот у нас», «А вот дома». Ни разу о своем решении не пожалела. Здесь сильно отличаются люди. Москва - город жесткий, совсем другой ритм. Там не хватает человеческих отношений, все бегом. А здесь обстановка домашняя: комфортно, тепло и уютно».

Веришь не только сказанному, но и увиденному: как лихо руководитель бегает по цехам на каблуках и как запросто общается с рабочими.

Преимущество завода, дающее возможность держать цены в разумном диапазоне - полный цикл производства. Продукция российская не на словах. Мало того, что Китаем все пресытились (в том числе, и скрытым, под российскими шильдиками), так еще и пандемия нашему заводу помогла. Пока в Поднебесной производство встало, перед псковичами открылся шанс отвоевать еще долю на рынке. Стабильности цен помогает высокая оборачиваемость продукции. Да и проблемы с закупками металла, которые ударили сейчас по многим, на «Зенче» пока не сказались, так как для металлопрокатчиков клиент давний, постоянный и надежный.

Хит - плитка «Пскова». Опять же в пандемию, когда многие ринулись прятаться на дачах, заказов прибавилось. Одно- и двухконфорочные агрегаты представлены на рынках и в хозяйственных магазинах по всей стране и ближнему зарубежью, а также на популярных маркетплейсах «Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдбериз», «Вимос», «М.Видео». Людям нравится, пишут: «Для дачи самое то», «Удобно мыть под нагревательным элементом, он поднимается», «Воду кипятит быстро».

Коммерческий директор Евгений Иванов показывает одну из последних разработок, плитку закрытого типа уже под маркой «Зенча». На одну конфорку - уже в продаже, а на две - еще в стадии прототипа, который дорабатывает собственный технический отдел. Следующая задача - создать встраиваемую панель. Зенча - слово, давшее название предприятию и продукции, означает наивысшую точку солнца на небе, зенит.

Плитка надежная, потому что простая. Идем по цехам. Раз - станок пробивает заготовку нужной формы в листе металла. Обрезки отправляются в короба для дальнейшей переработки. Два - в заготовке пробиваются отверстия. Три - в нужных местах появляются сгибы. Четыре - корпус приобретает нужный цвет, белый, черный или коричневый.

А дальше детали собирают воедино. Над сектором товаров народного потребления царствуют сборщицы. Их цех больше похож на офис, где каждая сидит за отдельным столом. Сходства добавляет тот факт, что сотрудницы работают пятидневку. Мимо их столов неспешно едет лента с плитками.

«Моя задача - прикрутить регулятор, надеть рукоятку и передать дальше», - показывает сборщица Елена Думбровская, ловко орудуя шуруповертом.

Она работает на заводе шестой год, с момента его возрождения. И на вопрос, не снятся ли по ночам регуляторы, поясняет, что каждые два дня меняется с коллегами местами. Сборщицы не сидят постоянно за одним столом. Выходит, что конкретная операция не приедается, мозг не устает от монотонной работы, а каждая работница может собрать плитку целиком.

Собранные агрегаты подъезжают на станцию технического контроля. Нескольких секунд хватает контролеру Вере Тимофеевой, чтобы оценить изделие не только визуально (на заводе она работает 32 года, начинала с должности инженера-технолога, изделия своего завода распознает в темноте на ощупь), но и функционально. Она вставляет вилку в специальный прибор. Лампочки должны загореться и на плитке, и на этой машине - можно выпускать в продажу, брака нет. Если сборщицы за смену пропускают через свои руки примерно тысячу агрегатов, так как одной операцией могут заниматься одновременно два-три человека, то к Вере Тимофеевой приезжают несколько тысяч плиток каждый день, все собранные за смену.

Многолюдно не во всех цехах, часть нашей экскурсии пришлась на обеденное время. Кто-то пьет чай в специально оборудованных уголках, а большинство в заводской столовой, отремонтированной и возобновившей работу после перехода предприятия под крыло «Зенчи».

Как раз такое чаепитие невольно прерываем в литейном цеху. Литейщики, как и сборщицы, в разные дни работают за разными станками, «чтобы не было нудно и утомительно», поясняет наладчик машин Сергей Александров. От работает на заводе с 1986-го года и повидал разные времена. В то время в ассортименте продукции еще были паяльники для мужчин и плойки для женщин. Помнит, как неделями сидели без работы в ожидании поставок сырья. Сегодня цех наполнен емкостями с полипропиленом, готовым принять форму ножек и переключателей.

По пути между цехами порой можно наткнуться на банки с краской и кисточки. Идет ремонт, внутренние заводские пространства постепенно приводят в достойный вид. Порядок на территории навели во время весеннего субботника. Покрасили скамеечки, побелили бордюры. Делали для себя.

Во дворе стоит высоковольтное оборудование, готовое к отгрузке. Каждая подстанция изготавливается по индивидуальным параметрам, редко найдешь две похожих. Уникальные заказы для завода «Зенча» - не вызов, а повседневность.

Еще более высокотехнологичное направление - изготовление SMT-оборудования для электроники. Когда оказываемся в цеху, не сразу можем понять, что принтер для нанесения пасты на платы - не инструмент рабочих, а их изделие. Такое производят в Пскове? Тут же собирают шкафы сухого хранения для лабораторий в НИИ.

Все это - целиком собственная разработка и собственное изготовление. Металл в такой продукции должен быть обработан с точностью до микрона. Справляются с этим современные и нарядные заграничные станки Haas и Amada, но и не только. С советских времен на производстве сохранились машины, каких в России больше нет. Работают за ними такие же штучные специалисты, точно знающие свой станок и тонко чувствующие детали.

«Порой на Haas так не сделаешь, как они вручную могут выточить. Специалистов такого уровня в Пскове больше нет, а в стране можно по пальцам пересчитать», - в интонации Аллы Ивановой точно чувствуется гордость за своих.

Планы у руководства далеко идущие по расширению мощностей, выходу на незнакомые пока рынки сбыта и по запуску новой линейки. Для этого нужны свежие кадры, новые силы, которые через сорок лет смогут сказать, как литейщик Сергей Александров, что завод уже в крови. Предприятие планирует договориться с университетом на проведение несколько раз в году экскурсий для студентов, получающих образование как в колледже, так и в высшей школе. Чтобы показать молодым, что настоящая жизнь - с интересной работой, достойной оплатой и карьерными перспективами - не в соцсетях, где звезды гаснут быстрее, чем их имена успевают запомнить подписчики. Что приличные перспективы есть и в Пскове. Что ответственный рабочий и грамотный инженер - специалист, которого будут перекупать друг у друга предприятия.

При подведении итогов ПМЭФ стало понятно: после выхода из пандемии российская экономика должна следовать в фарватере мирового тренда на ESG-управление - экологичность бизнеса, социальную ответственность, этичное взаимодействие между руководством и сотрудниками. А еще стало ясно, что на «Зенче» в Пскове долгая перенастройка не потребуется. Достаточно будет начать очередной рабочий день.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #производство #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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