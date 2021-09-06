Экономика

Можно ли применять НПД при сдаче имущества в аренду работодателю, пояснили в ФНС

Доходы, полученные от сдачи в аренду (найм) жилых помещений и (или) объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом обложения налогом на профессиональный доход (НПД).

Соответствующие разъяснения изложены в письме ФНС России от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области. Такие же принципы действительны для физических лиц - плательщиков НПД в том случае, когда арендаторами имущества выступают их бывшие работодатели менее двух лет назад.

В этих случаях доходы от сдачи имущества в найм облагаются НДФЛ по ставке 13% либо 15% (в зависимости от суммы дохода), или арендодатель может оформить ИП и выбрать иной специальный налоговый режим, но тогда придется дополнительно уплачивать страховые взносы.

В остальных случаях, когда арендатора и арендодателя не связывали ранее и не связывают в текущее время трудовые отношения, применять НПД при сдаче в аренду (найм) жилых помещений и (или) объектов движимого имущества можно.