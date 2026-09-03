Через Псковскую область в РФ в августе ввезли на 21% больше цветов, чем в июле

По итогам августа государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали доставку 83,3 миллиона штук срезанных цветов из 23 стран. Это на 21% больше, чем за предыдущий месяц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Основной объем импортных партий срезанных цветов, в том числе роз, гвоздик, хризантем, альстромерий, гипсофил, гербер и ирисов был выращен в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении и Израиле.

Все цветы прошли лабораторные исследования в Северо-Западном филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате было выявлено 1,1 тысячи случаев заражения цветочной продукции по восьми видам карантинных объектов. Все зараженные цветы были уничтожены.

Продукция, соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, проследовала по адресам получателей.