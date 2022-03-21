Экономика

Псковские таможенники установили приоритетный порядок пропуска определенных товаров

Организацию работы в условиях внешнего санкционного давления обсудили в Северо-Западном таможенном управлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

О применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности рассказали представителям бизнеса на заседании консультативного совета при СЗТУ. В мероприятии, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, приняли участие руководство таможен региона, более пятидесяти представителей крупнейших экспортеров и импортеров в Псковской области, ассоциаций участников ВЭД, общественных организаций, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

В СЗТУ и таможнях региона организована работа «горячих линий» по приему обращений физических и юридических лиц в целях своевременного решения проблемных вопросов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Все поступающие обращения оперативно рассматривают и анализируют специалисты, проинформировали членов совета, открывая встречу.

В условиях введения различных ограничений и запретов работа во внешнеэкономической сфере трансформируется. При этом таможенные органы региона, в том числе в автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска, стабильно работают в штатном режиме, отметил первый заместитель начальника управления Сергей Сенько.

«В целях минимизации скопления транспортных средств перед пунктами пропуска в таможенных органах СЗТУ усилены дежурные смены, организовано взаимодействие с перевозчиками. Кроме того, информация о наличии скопления транспортных средств размещается на информационных ресурсах таможенных органов в сети "Интернет". Таможенные органы оперативно взаимодействуют с участниками ВЭД на различных уровнях», – рассказал Сергей Сенько.

Таможенники установили первоочередной порядок совершения операций определенных категорий товаров. Для обеспечения стабильности поставок на внутренний рынок РФ продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и других товаров первой необходимости обеспечен приоритетный порядок совершения таможенных операций в пунктах пропуска через государственную границу.

Сотрудники применили систему управления рисками, что позволило ускорить таможенные операции и двукратно снизить количество досмотров на этапе декларирования указанных товаров.

В первоочередном порядке стали регистрировать декларации на товары, выпуск товаров при помещении и завершении процедуры транзита. В управлении организовали постоянный мониторинг сроков совершения операций и проведения таможенного контроля.

В связи с тем, что внешние факторы влияют на все цепочки поставок, у участников ВЭД возникает большое количество вопросов, касающихся организации работы в новых условиях. Правительство РФ в целях обеспечения экономической и продовольственной безопасности приняло ряд специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности.

Начальник службы федеральных таможенных доходов Евгений Кушнаренко и начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Екатерина Ладынина рассмотрели основные положения постановления правительства от 9 марта №№311, 312, 313, касающиеся запрета на вывоз определенной номенклатуры товаров и лесоматериалов, а также разрешения вывоза товаров отдельной номенклатуры в государства-члены ЕАЭС.

«С 1 апреля 2022 года подключиться к Личному кабинету смогут только авторизованные через Госуслуги пользователи», – обратила внимание на работу с информационными ресурсами таможенных органов Екатерина Ладынина.

О применении сертификатов о происхождении товаров при осуществлении участниками ВЭД вывоза товаров за пределы территории Российской Федерации рассказала начальник отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров СФТД Галина Кушнер.

В ходе заседания активно обсуждались вопросы членов консультативного совета. Вопросов поступило более сорока, добавили в пресс-службе.

«Таможенные органы внимательно относятся к вопросам и предложениям, поступающим от участников ВЭД, и высказал готовность продолжать диалог и взаимодействовать с представителями бизнес-сообщества на регулярной основе», – завершая мероприятие, отметил Сергей Сенько.