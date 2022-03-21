Псковские таможенники установили приоритетный порядок пропуска определенных товаров

Организацию работы в условиях внешнего санкционного давления обсудили в Северо-Западном таможенном управлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
О применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности рассказали представителям бизнеса на заседании консультативного совета при СЗТУ. В мероприятии, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, приняли участие руководство таможен региона, более пятидесяти представителей крупнейших экспортеров и импортеров в Псковской области, ассоциаций участников ВЭД, общественных организаций, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
В СЗТУ и таможнях региона организована работа «горячих линий» по приему обращений физических и юридических лиц в целях своевременного решения проблемных вопросов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Все поступающие обращения оперативно рассматривают и анализируют специалисты, проинформировали членов совета, открывая встречу.
В условиях введения различных ограничений и запретов работа во внешнеэкономической сфере трансформируется. При этом таможенные органы региона, в том числе в автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска, стабильно работают в штатном режиме, отметил первый заместитель начальника управления Сергей Сенько.
Таможенники установили первоочередной порядок совершения операций определенных категорий товаров. Для обеспечения стабильности поставок на внутренний рынок РФ продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и других товаров первой необходимости обеспечен приоритетный порядок совершения таможенных операций в пунктах пропуска через государственную границу.
Сотрудники применили систему управления рисками, что позволило ускорить таможенные операции и двукратно снизить количество досмотров на этапе декларирования указанных товаров.
В первоочередном порядке стали регистрировать декларации на товары, выпуск товаров при помещении и завершении процедуры транзита. В управлении организовали постоянный мониторинг сроков совершения операций и проведения таможенного контроля.
В связи с тем, что внешние факторы влияют на все цепочки поставок, у участников ВЭД возникает большое количество вопросов, касающихся организации работы в новых условиях. Правительство РФ в целях обеспечения экономической и продовольственной безопасности приняло ряд специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности.
Начальник службы федеральных таможенных доходов Евгений Кушнаренко и начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Екатерина Ладынина рассмотрели основные положения постановления правительства от 9 марта №№311, 312, 313, касающиеся запрета на вывоз определенной номенклатуры товаров и лесоматериалов, а также разрешения вывоза товаров отдельной номенклатуры в государства-члены ЕАЭС.
«С 1 апреля 2022 года подключиться к Личному кабинету смогут только авторизованные через Госуслуги пользователи», – обратила внимание на работу с информационными ресурсами таможенных органов Екатерина Ладынина.
О применении сертификатов о происхождении товаров при осуществлении участниками ВЭД вывоза товаров за пределы территории Российской Федерации рассказала начальник отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров СФТД Галина Кушнер.
В ходе заседания активно обсуждались вопросы членов консультативного совета. Вопросов поступило более сорока, добавили в пресс-службе.
«Таможенные органы внимательно относятся к вопросам и предложениям, поступающим от участников ВЭД, и высказал готовность продолжать диалог и взаимодействовать с представителями бизнес-сообщества на регулярной основе», – завершая мероприятие, отметил Сергей Сенько.