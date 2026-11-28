Комплексные решения по обеспечению кадрами экономики и социальной сферы обсудили на штабе по вопросам занятости в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Скриншот из видео. Михаил Ведерников / МАХ

По словам главы региона, Псковская область развивается и в регионе появляются новые инвестиционные проекты, однако дальнейший рост ограничивает дефицит специалистов. При этом уровень безработицы снизился до 1,5%, а экономике ежегодно требуется около 7 тысяч новых работников.

«Несколько лет назад мы вплотную занялись нехваткой педагогов и медиков, приняли региональную программу поддержки, используем возможности президентского нацпроекта «Кадры», и эти меры дают хороший результат», — отметил Ведерников.

Расходы областного бюджета на меры поддержки медицинских работников выросли до 240 млн рублей. В регионе также расширили целевое обучение.

Губернатор подчеркнул, что подготовить специалиста — только часть задачи. Не менее важно создать условия для его трудоустройства и закрепления, особенно в районных больницах.

«Но выучить врача – полдела. Его нужно трудоустроить и удержать, особенно в районной больнице. И здесь без помощи муниципалитетов не обойтись: жильё, быт, условия для семьи – это зона ответственности глав округов», — сказал Михаил Ведерников.

Одним из инструментов закрепления сотрудников губернатор назвал корпоративный демографический стандарт. Первым в регионе «Золотой стандарт» внедрил завод «АВАР» после визита в Псков вице-премьера Дениса Мантурова.

Компания выплачивает сотрудникам 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 750 тысяч рублей — второго и 1 млн рублей — третьего.

Председатель Совета директоров предприятия Дмитрий Мельников сообщил о введении двух новых мер поддержки: 1,5 млн рублей при рождении четвертого ребенка и ежемесячной выплате 2 тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет.

«При этом предприятие продолжает прорабатывать пакет мер поддержки, включая в него памятные корпоративные подарки для больших семей. Благодарю Дмитрия Павловича за неравнодушие и ответственный подход. Уверен, эти решения обязательно дадут положительный эффект», — отметил губернатор.

По словам Ведерникова, хорошие корпоративные практики поддержки сотрудников также действуют на заводах «ЗЭТО» и «Реостат».

«Призываю всех работодателей последовать примеру и активно поддерживать сотрудников», — добавил губернатор.