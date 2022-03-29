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Экономика

ФАС подготовила законопроект о запрете валютных контрактов внутри России

31.03.2022 07:18|Псков

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта.

В пресс-службе правительства перенаправили вопросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая разработала этот документ. Там отметили, что продолжают работу над законопроектом. При этом его уже согласовал Минфин, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

В пояснительной записке к документу ФАС говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который был утвержден правительственной комиссией в середине марта.

Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, пояснил адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.

Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Такое условие договора признается ничтожным. Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

Все договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Официальный курс доллара США на эту дату составлял 86,28 руб. (по данным ЦБ на 31 марта — 84 руб., но в начале марта курс достиг почти 120 руб.).

Положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле. Но часть из них власти также хотят перевести в рубли, отмечает издание. Так, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия переходит от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран, так как западные валюты, традиционно использовавшиеся в расчетах за российский газ, себя «скомпрометировали».

В антимонопольной службе ранее сообщали, что не поддерживают привязку цены контракта к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют, «если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идет о товарах, производимых внутри страны для удовлетворения потребностей внутреннего рынка». Такая зависимость от иностранных индикаторов может повлечь увеличение себестоимости продукции для предпринимательского сообщества и граждан, которые являются конечными потребителями товаров, заметили в ФАС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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