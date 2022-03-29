Экономика

В России утвердили комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство приняло ряд мер, которые позволят защитить внутренний продовольственный рынок и стабилизировать цены на значимую сельхозпродукцию, сообщается на сайте кабмина.

Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года.

«Сейчас на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства – продуктами переработки этих масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию», - отметили в правительстве.

В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений.

С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема в 1,5 млн т, на жмых – 700 тыс. т. Квота будет действовать до 31 августа включительно.

Еще одним постановлением правительства из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз из РФ зерновых (с 15 марта по 30 июня) выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – обычной. Их экспорт разрешен в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Кроме того, разрешен вывоз из России зерна кукурузы лопающейся.

«С учетом возрастающего мирового спроса на сою и продукты ее переработки, значимые для отрасли животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота», - сообщили в кабмине.

Согласно постановлениям, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, с 1 апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.

В перечне случаев, когда в отношении ограничений будет действовать исключение, вывоз соевых бобов и шрота в страны Евразийского экономического союза, экспорт для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных межправительственных соглашений.

Решение правительства позволит предотвратить чрезмерный экспорт соевых бобов и шрота, а также обеспечить сырьем отечественные перерабатывающие предприятия и отрасль животноводства – продуктами переработки соевых бобов.

Еще одно решение касается пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы Евразийского экономического союза.

Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну.

Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (185 долларов за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться в интернете.