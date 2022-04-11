Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
курс на отдых
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Современный центр обслуживания
Тверские управленцы
Денис Иванов о благоустройстве округа
Geely по специальной цене
петухам здесь не место
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Экономика 11.04.2022 20:171 Текущая годовая инфляция в Псковской области составила 15,89% 13.04.2022 15:051 Игорь Иванов высказал мнение об уровне зарплат в Псковской области 13.04.2022 14:350 Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России 13.04.2022 14:300 Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года 13.04.2022 13:490 Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области 13.04.2022 13:280 Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам
 
 
 
Самое популярное 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России

13.04.2022 14:35|ПсковКомментариев: 0

Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совфеде с отчетом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году.

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», - цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.

Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

Ранее стало известно, что инфляция в марте 2022 года в Псковской области к соответствующему месяцу предыдущего года составила 15,89%.

Теги: #инфляция #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 175 человек
13.04.2022, 16:050 Акт осмотра концлагеря в Печорском районе обнародовали псковские архивисты 13.04.2022, 15:510 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО 13.04.2022, 15:370 Псковские коллекционеры визиток могут разбогатеть 13.04.2022, 15:340 Трафик вырос в пять раз: билайн увеличил емкость сети
13.04.2022, 15:290 Небольшой дождь и до +15 градусов обещают псковские синоптики 14 апреля 13.04.2022, 15:230 Великолучанин перевозил ворованные крышки люков на такси 13.04.2022, 15:051 Игорь Иванов высказал мнение об уровне зарплат в Псковской области 13.04.2022, 15:010 Житель Бежаниц пригрозил пистолетом женщине и получил условный срок
13.04.2022, 14:590 «PROПРАВО»: Типичные примеры мошенничества. ВИДЕО 13.04.2022, 14:400 Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю 13.04.2022, 14:350 Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России 13.04.2022, 14:330 Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах»
13.04.2022, 14:300 Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года 13.04.2022, 14:140 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО 13.04.2022, 14:040 Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы» 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса
13.04.2022, 13:531 Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере 13.04.2022, 13:490 Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области 13.04.2022, 13:424 Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец 13.04.2022, 13:290 Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты
13.04.2022, 13:280 Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00 13.04.2022, 13:130 Названо предположительное число нелегальных работников в Псковской области 13.04.2022, 13:060 Новая политическая реальность: кто-то теряет, а кто-то находит
13.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым 13.04.2022, 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса 13.04.2022, 12:550 «Яндекс.Такси» повысит цены 13.04.2022, 12:490 Псковский центр занятости модернизируют в 2022 году
13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований 13.04.2022, 12:411 Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов 13.04.2022, 12:380 Белорусы поделились с псковичами идеями для прикладного творчества 13.04.2022, 12:270 «Рекорд Победы»: псковичи планируют отжаться около 30 тысяч раз
13.04.2022, 12:240 Кабмин одобрил концепцию законопроекта о внешнем управлении в покинувших РФ компаниях 13.04.2022, 12:220 Уровень безработицы в Псковской области вышел на «доковидный» уровень 13.04.2022, 12:150 Профессор Шанхайской консерватории даст мастер-класс по игре на баяне в Пскове 13.04.2022, 12:040 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю
13.04.2022, 12:000 Светофоры заменят в Невеле до 1 июля 13.04.2022, 11:570 В Пскове утвержден проект реставрации часовни Снетогорского монастыря 13.04.2022, 11:510 Клиентам Сбера дали рекомендации по работе мобильных приложений на Android 13.04.2022, 11:490 От коронавируса в Псковской области умерли еще шесть человек
13.04.2022, 11:460 Семейная ссора закончилась поножовщиной в Великих Луках 13.04.2022, 11:450 Усвяты могут получить статус исторического поселения 13.04.2022, 11:430 Весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове  13.04.2022, 11:360 «Большой субботник» организуют в Пскове 21 апреля
13.04.2022, 11:350 Светофор временно отключат на перекрестке в Великих Луках 13.04.2022, 11:270 Псковские приставы помогли получить зарплату 17 жителям региона 13.04.2022, 11:190 Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы 13.04.2022, 11:160 Проект по сохранению Дома Родзянко в Усвятах согласовал комитет по охране ОКН
13.04.2022, 11:140 ПЛН-ТВ: С заботой о планете 13.04.2022, 11:090 «Псковские тепловые сети» принимают участие в месячнике по уборке города 13.04.2022, 11:050 Региональное книгоиздание обсудят на форуме «Русский запад» в Пскове 13.04.2022, 11:035 Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике
13.04.2022, 10:480 Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с перевозками после пятого пакета санкций ЕС 13.04.2022, 10:360 Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову 13.04.2022, 10:320 В Великих Луках зоозащитники спасли собаку от жестоких хозяев 13.04.2022, 10:120 В Пскове подросток на питбайке врезался в грузовик и попал в реанимацию
13.04.2022, 10:100 Две кражи за один день пресекли в магазине на улице Труда в Пскове 13.04.2022, 10:040 Несколько дорог отремонтируют в Псковском районе 13.04.2022, 09:480 Два пассажира скончались в результате ДТП в Пушкиногорском районе 13.04.2022, 09:450 Предприниматели продают недвижимость в Пскове за десятки миллионов рублей
13.04.2022, 09:300 Лукашенко прокомментировал разговоры об объединении России и Белоруссии 13.04.2022, 09:160 Следственный комитет рассмотрит обращение об аресте имущества покинувших Россию 13.04.2022, 09:000 Великолучанку оштрафовали за унижение чести и достоинства мужа 13.04.2022, 08:450 Мастер-класс по воркауту в Себеже посетили более 40 человек
13.04.2022, 08:301 Всемирный день рок-н-ролла отмечают 13 апреля 13.04.2022, 08:150 Минцифры запустит IT-систему для борьбы с мошенниками 13.04.2022, 07:450 Автомобиль въехал в грузовик без габаритных огней в Островском районе 13.04.2022, 07:300 Ревнивого великолучанина будут судить за угрозу убийством жене
13.04.2022, 07:150 Интеллектуальная система контролирует светофоры на двух перекрестках в Пскове 13.04.2022, 07:013 Производство медицинских масок приостановили в России 12.04.2022, 22:000 Юрий Вяземский вошел в состав жюри олимпиады «Умники и умницы» в Пскове 12.04.2022, 21:500 В каком возрасте псковичам легче устраиваться на работу, рассказали эксперты
12.04.2022, 21:350 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят в Росреестре 12.04.2022, 21:200 Выставка сестер-близнецов «Северный альбом» откроется в Пскове 12.04.2022, 21:100 Более 300 пенсий по инвалидности автоматически назначили жителям Псковской области 12.04.2022, 21:007 Фотофакт: Очередь к телескопу в центре Пскова
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru