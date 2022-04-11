Экономика

Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России

Инфляция в России по итогам текущего года может составить до 20%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совфеде с отчетом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году.

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», - цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что новые прогнозы банк России и Минэкономразвития представят в апреле. Согласно опросу аналитиков, проведенному Банком России в начале марта, годовая инфляция в декабре текущего года составит 20%, в следующем году - 8%, а уже в 2024 году замедлится до 4,8%.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.

Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

Ранее стало известно, что инфляция в марте 2022 года в Псковской области к соответствующему месяцу предыдущего года составила 15,89%.