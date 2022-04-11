Экономика

Текущая годовая инфляция в Псковской области составила 15,89%

Инфляция в марте 2022 года в Псковской области к соответствующему месяцу предыдущего года составила 15,89%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Банка России по региону.

В отчете отделения отмечается, что в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 8,42%. По отношению к предыдущему месяцу 2022 года инфляция в регионе составила 7,24%.

Наивысшие рост зафиксирован на услуги в сфере зарубежного туризма - 72,86%, легковые автомобили - 67,02%, телерадиотовары - 35,2%, электротовары и другие бытовые приборы - 23,76%, строительные материалы - 23,28%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на сахар - 61%, фрукты и овощи, включая картофель - 45,45%, макароны и крупы - 24,8%.