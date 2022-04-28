Экономика

Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России»

Западные санкции серьезно ударили и по Пскову. Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ситуация, которая получилась с санкциями Запада, серьезно ударила и по Пскову, — отметил он. — Я встречался на площадке "Мой бизнес" с Международной ассоциацией перевозчиков. И только в Пскове около 130-150 компаний занимается международными перевозками. Это практически четверть всех международных перевозчиков нашей страны. 9 апреля, когда Евросоюз запретил российским перевозчикам перевозить товары в Европу, из Европы, — это проблема. У людей транспорт, который в многом в лизинге, трудовые коллективы... И вопрос надо решать».

Александр Калинин указал на то, что Запад, в основном, направил санкции на те отрасли, в которых Россия достигла серьезных успехов. Он привел в пример банковский сектор. «В России доля безналичных платежей в два раза выше, чем в Германии», — сказал эксперт.

Второй сектор связан с сырьем и его переработкой. «Ненужно думать, что Пскова это не коснулось, — добавил он. — У вас последние годы предприниматели много вкладывали в лесопереработку, купили современнейшее оборудование и производят продукт мирового класса. Но Евросоюз ввел запрет на экспорт леса из России с 15 июля. Осталось несколько месяцев. А что дальше?»