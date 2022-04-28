Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России»

Западные санкции серьезно ударили и по Пскову. Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Александр Калинин указал на то, что Запад, в основном, направил санкции на те отрасли, в которых Россия достигла серьезных успехов. Он привел в пример банковский сектор. «В России доля безналичных платежей в два раза выше, чем в Германии», — сказал эксперт.
Второй сектор связан с сырьем и его переработкой. «Ненужно думать, что Пскова это не коснулось, — добавил он. — У вас последние годы предприниматели много вкладывали в лесопереработку, купили современнейшее оборудование и производят продукт мирового класса. Но Евросоюз ввел запрет на экспорт леса из России с 15 июля. Осталось несколько месяцев. А что дальше?»