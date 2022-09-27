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Экономика

Особенности муниципального дизайн-кода

29.09.2022 14:08|ПсковКомментариев: 2

Прошлым летом Псков пошел по пути наиболее прогрессивных городов. В городе заработали единые правила оформления вывесок. Плоские разноцветные доски и световые короба, хаотично раскиданные по стенам, сменились на объемные буквы, аккуратно размещенные на фасаде в гармонии друг с другом. Однако этой осенью появились слухи об отмене дизайн-кода. Что за ними стоит, выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Дизайн-код жив

Единый подход к оформлению вывесок — не специфическая местная затея. Например, в ярославском Рыбинске надписи у входов в магазины и банки переделали под старину с «ятями» и «ерами». В игру включились, в том числе, федеральные сети. На ровном месте появилась новая достопримечательность, вызывающая восторг туристов.

Когда дизайн-код заработал в Пскове, горожане мгновенно заметили преображение улиц. Оценили изменения и градозащитники, которым, порой, трудно угодить. Идею избавить город от разномастных, зачастую, безвкусных, вывесок поддержал губернатор Михаил Ведерников.

«Необходимая, современная мера, которую можно сравнить с запретом курения в общественных местах, развитием пешеходной, велосипедной инфраструктуры, - комментировал глава региона. - Уверен, что уже через несколько лет людям, которые проживают в городе Пскове, покажется дикостью работа в каких-либо других условиях. Вы не хуже меня знаете, как портят исторический вид зданий хаотичные баннеры и рекламные конструкции».

Ложкой дегтя стало недовольство бизнеса, вынужденного отвлечься на эстетические вопросы и разом кинувшегося согласовывать свои эскизы. И когда на днях появилась новость об отмене постановления о демонтаже вывесок, многие решили, что отменили сам дизайн-код. Однако дело обстоит иначе: и код работает, и вывески снимать продолжат.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации города, постановление о демонтаже вывесок, не соответствующих дизайн-коду, перестало действовать с 7 сентября. Заработало оно в июне прошлого года, когда правила стали обязательными для исторической части города. Этим летом их распространили на остальные микрорайоны.

Вывески считались соответствующими дизайн-коду только после согласования эскиза и места размещения в городском управлении по градостроительной деятельности. Без такого согласования предприниматель получал предупреждение о добровольном демонтаже за 15 рабочих дней. Если ничего не происходило, приезжала «Специализированная служба», проводила демонтаж принудительный и выставляла за него счет. Вывеску со склада отдавали только после оплаты. За все время действия постановления принудительно было демонтировано 34 вывески. Компенсация затрат за добровольный демонтаж и денег, уплаченных за принудительный, не предусмотрена — снимали вывески, когда постановление еще действовало.

«Дизайн-код не отменяется, - написал в редакцию глава администрации города Борис Елкин в ответе на запрос о дальнейшей судьбе дизайн-кода. - Он продолжает действовать. А это значит, что все вывески, не соответствующие дизайн-коду, являются нарушением. Поэтому работа по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом будет продолжена».

Сейчас дизайн-код является частью муниципальных Правил благоустройства и на официальном языке называется «Правила размещения вывесок в городе Пскове». Они работают, то есть требования к вывескам не изменились.

Однако пока демонтаж неправильных вывесок приостановлен. Причина формально-бюрократическая: не может быть муниципального акта (постановление о демонтаже) на контроль другого муниципального акта (Правила благоустройства).

«Поскольку дизайн-код является разделом Правил благоустройства, - поясняет заместитель прокурора города Пскова Татьяна Гончарова, - то действия по контролю за их исполнением должны регулироваться федеральным законодательством о муниципальном контроле и постановлением правительства о моратории на проверки бизнеса».

Когда вывеска дизайн-коду соответствует, но что-то все равно пошло не так.

Администрация планирует издать дизайн-код отдельным постановлением, внутри которого пропишут порядок демонтажа. «При этом ни правила размещения вывесок, ни порядок выявления и демонтажа вывесок, не соответствующих дизайн-коду, принципиально не меняются», - подчеркивают муниципальные власти.

Творческий вопрос

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев считает, что при обновлении правил стоит учесть негативный опыт, накопленный с момента введения дизайн-кода.

«Вопрос соответствия, он достаточно творческий. Были случаи, когда требовали уменьшить шрифт, хотя он не превышал максимально допустимые размеры, - рассказывает уполномоченный, как складывалась практика применения действующих правил. - Предпринимателям приходилось менять фирменный цвет логотипа, хотя конкретные цвета не запрещены, написано только, что не должно быть яркости».

По мнению бизнес-омбудсмена, процедуру нужно полностью перевернуть: сначала изготовление вывески по обозначенным в дизайн-коде критериям, ее монтаж и только потом согласование. То есть должно быть предусмотрено согласование уже существующих вывесок, как изготовленных недавно, так и висящих давно, соответствующих при этом правилам. Иначе предприниматели после принудительного демонтажа и до согласования вывески теряют клиентов и несут убытки.

«Предприниматели не против дизайн-кода, - заверяет Аркадий Мурылев. - Все-таки город становится более симпатичным и привлекательным. Мое мнение: дизайн-код необходим. Другое дело, механизм его применения».

Под угрозой штрафа

Дизайн-код вскрыл проблемы городской среды, напрямую к нему отношения не имеющие. С лета прошлого года нет вывески на магазине спецодежды «Восток-Сервис» на левом торце «Максимуса». Все дело в козырьке, идущем над дверями. На него вывеску вешать нельзя.

Магазин сигнализирует прохожим о своем существовании с помощью листочков в окнах.

Других «зеленых зон», то есть мест на фасаде, подходящих под требования дизайн-кода, по этой стене нет. Можно было бы демонтировать навес, тогда «зеленая зона» появилась бы, но делать это магазин опасается: кому козырек принадлежит, неясно, а снесешь — хозяин сразу добавит проблем.

Кафе «Пирогов» на улице Профсоюзной обзавелось вывеской еще в прошлом году. Исполнительный директор пекарни Александра Радион делится экономикой: замена вывески стоила 25 тысяч рублей, еще 70 тысяч потребовал ремонт козырька после демонтажа старой и покраска его в правильный серый. Она замечает, что из-за одномоментного ажиотажа изготовители вывесок взвинтили цены.

Заместитель директора Центра «Мой бизнес» Наталья Папишина рассказывает, что предприниматели могут получить софинансирование рекламной кампании, будь это реклама в интернете, на радио, на телевидении и на наружную, куда входит и вывеска. Центр оплачивает 50% стоимости рекламы, но не больше 50 тысяч рублей. Выделенные на этот год средства уже истрачены, услугой воспользовались 70 предпринимателей, из них вывески сумели обновить лишь единицы. Одной из причин Наталья Папишина называет долгий процесс согласования внешнего вида вывесок. В следующем году Центр планирует разделить рекламную поддержку по категориям. Наружная реклама, а вместе с ней и вывески, будет выделена отдельно.

Не так дорога вывеска, как подготовка места для ее установки.

Городская комиссия, рассматривающая заявки на согласование вывесок, заседает два раза в неделю. Необходимость в ее создании возникла, когда прошлым летом дизайн-код стал обязательным. До этого он целый год носил рекомендательный характер. Согласовывать вывески предприниматели потянулись, как только замаячила угроза штрафов. Чтобы не парализовать работу управления по градостроительной деятельности, было принято решение о создании комиссии. В ее состав входят архитекторы и дизайнеры. Предприниматель Игорь Романов в статусе наблюдателя представляет интересы бизнеса. За одно заседание удается рассмотреть 20-30 заявлений, недавно разом завизировали 36 заявок.

«Предприниматели не особо понимают, что такое дизайн-код. Они его читают по-своему, делают много ошибок, - отмечает Игорь Романов. - Я стою на стороне предпринимателей, выступаю за то, чтобы им дали возможность самостоятельно определить, какой будет вывеска. Но есть определенные требования, нужно соблюдать баланс. Без труда ничего не получится. Город начал преображаться после того, как стал снимать яркие вывески».

Говоря о сложностях, сопровождавших введение дизайн-кода, ни один наш собеседник не выступил против правил, как таковых. Безусловно, они пошли на пользу облику города. Тот факт, что администрация готова принять дизайн-код отдельным документом, чтобы сохранить уже устоявшуюся практику демонтажа неправильных вывесок, говорит о том, какую важную роль муниципальные власти отводят внешнему виду улиц. Работу над новым документом следует воспринимать как шанс всплыть из моря заявок на согласование и поработать над теми параметрами, которые требовали более тонких настроек.

Юлия Магера

Теги: #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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