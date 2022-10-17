Экономика

Островское сельхозпредприятие «Идаванг» находится на грани разорения

Сельскохозяйственное предприятие «Идаванг» в Островском районе находится на грани разорения, поскольку пока не может получить разрешение от Россельхознадзора на продажу своей свинины. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила генеральный директор предприятия Татьяна Шарыгина.

Фото: РБК Петербург

«Первое - это то, что мы до сих пор не получили четвертый карпантмент, скоро у нас будет очередная комиссия. Первый раз нам указали на недоделки. Если мы не получим четвертый карпантмент, мы точно разоримся, потому что мы пока не можем продавать свиней, это, конечно, наша главная беда и забота», - посетовала Татьяна Шарыгина.

Помимо этого, продолжила она, негативно на работе предприятия сказалась частичная мобилизация — призвали несколько сотрудников, в том числе узкопрофильных специалистов.

«Буквально в первые дни у нас ушли уникальные специалисты, в том числе начальник по кормокухне. Потеря невосполнимая, потому что кормить свиней — это очень сложная задача, сложное оборудование. Военком мне говорит: "Ничего не знаю, на войне свиней вручную кормили, и вы вручную кормите". Наверное, он плохо себе представляет, что такое вручную накормить 60 тысяч свиней», - заметила генеральный директор предприятия.

Она добавила, что пытается получить бронь для сотрудников «Идаванга», но пока этого добиться не удалось. «То, что берут ключевых инженеров, и тех, без кого нельзя обойтись - это очень плохо. Нет системы. Если мы хотим сохранить АПК, надо к этому подходить здраво и ответственно. Если у меня заберут главного инженера, главного энергетика, мы опять окажемся под угрозой закрытия, потому что просто будет некому работать», - заключила Татьяна Шарыгина.