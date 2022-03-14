Экономика

Стать вторым Китаем

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему перспектив и сложностей работы АПК в новых экономических реалиях. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Часть российского общественно-политического сообщества смотрит на вводимые коллективным Западом и США санкции против России, как на что-то неизбежное при любых геополитических раскладах. Многие подзабыли, но еще с 2014 года страна взяла курс на импортозамещение. Одной из сфер, где удалось наладить производство собственных продуктов считается сельское хозяйство. Действительно на прилавках магазинов появились отечественные пармезан и горгондзола, которые, как убеждают производители, ничем не хуже зарубежных. Таким образом, санкции как будто помогли местным аграриям прочно занять нишу продуктов питания, стать востребованными. Но сейчас многие эксперты говорят, что на самом деле в производстве российского продукта был задействован импортный капитал и технологии. Ветеринария, селекция, семеноводство, удобрения, техника – нередко - зарубежные. Очевидно, что отечественный производитель смог выйти на рынок не без помощи западных коллег, которые теперь отказались от сотрудничества.

Буквально на днях областные власти встретились с представителями крестьянских (фермерских) хозяйств региона. На встрече напомнили, что сейчас в Псковской области действуют 15 мер поддержки, которыми могут воспользоваться фермеры. В частности, существует грантовая поддержка, действует льготное кредитование сельхозпроизводителей. Областные власти пожелали аграриям наращивать объемы производства в этом году.

Тенденций к ухудшению состояния регионального агропромышленного сектора нет, уверен председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. По его мнению, ситуация не критическая, потому что правительством предпринят целый комплекс мер поддержки аграриев. Сами же фермеры отмечают, по словам Николая Романова, что даже проблем с запчастями на импортную технику не возникнет в течение года. Председатель профильного комитета заверил, что сложностей в работе фермерских хозяйств не будет, скорее, в текущей ситуации пострадают крупные холдинги, так как у них в производстве задействовано больше импортных технологий.

«Нам открыто финансирование по коротким кредитам, потому что сейчас будем брать их без ограничения. Работать стали с минеральными удобрениями. В остальном все нормально. Мы пока ухудшения ситуации не видим. Сейчас пока нет серьезных вопросов по средствам защиты (растений – ред.), в мае будет понятно. Что касается импортных запчастей, как вчера фермеры нас заверили, год продержимся, а дальше, мы надеемся, ситуация будет улучшаться. По горюче-смазочным материалам не будет сильного подорожания, а, может, даже и уменьшение цены горючего. Потому что это связано с тем, что, сами знаете, санкции против нас, горючее не будет поступать за границу, и у нас будет достаточно горючего. Плюс горючее, которое сейчас нам пойдет из Белоруссии. По всем ощущениям и прогнозам, будет дешевле и скачка не будет сильного».

На встрече с областными властями присутствовал президент ассоциации «Псковский фермер», глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков. Он поделился с нами своими впечатлениями от мероприятия. По словам агрария, чиновники не вполне понимают сейчас ту ситуацию, в которой оказались фермеры. Стороны сильно расходятся во взглядах как на происходящее, так и на меры поддержки.

Фото: аккаунт Александра Конашенкова в соцсети «ВКонтакте»

«Фермеры со своей стороны пытались донести, что с кредитами, которые должны быть нам выданы, мы безбожно опоздали. То, чем необходимо фермеру закупиться, сейчас подорожало в два раза... На уровне остались только горюче-смазочные материалы и удобрения. С удобрениями тоже достаточно сложно. Вроде как, решили вопрос, что селитры не хватало нашим производителям. А по остальным удобрениям непонятно. И по ценам мне тоже непонятно. Семена основных овощных культур – "борщевой набор" – подорожали пока в полтора раза, в дальнейшем их может вообще не быть. То есть будем сеять своими семенами. Это автоматически снизит и урожайность, и товарность посевов. У нас выступал фермер Коробецкий Владимир Иванович по цене на молоко. Дешево достаточно фермеры сдают его, не все, может быть, но дешево. Нам рекомендовали возить в Смоленскую область. Тоже очередная глупость, мне кажется. Когда дело идет к таким условиям, необходимо или давать дополнительную субсидию за литр молока, настоящую, не ту, коротая сейчас меньше рубля, или какими-то другими способами поддерживать, нужно, чтобы была помощь нам от государства».

Агропромышленный комплекс будет развиваться, так как востребованность продуктов питания растет. Так оценивает перспективы сферы АПК заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Он предположил, что сейчас возникнут временные трудности, но в основном они будут связаны с поставкой запчастей, так как удобрения и средства защиты растений используются отечественные или китайские.

«Сейчас будут, безусловно, временные трудности с поставкой запчастей, в основном, потому что удобрения, средства защиты растений производятся все на территории России или в Китае. Что касается запчастей, этот год будет очень тяжелым. В последующие годы или найдут схемы поставки из Европы, или будут переходить на отечественные или на китайские виды сельхозтехники. Полностью заместить в краткосрочной перспективе, безусловно, не удастся. Но то, что сейчас есть, это позволит, по крайней мере, выжить и иметь некий, пускай, не сильно большой вектор развития».

На грядущие трудности с наличием качественных семян для посева указал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию Андрей Козлов. Семеноводство в России не такое сильное, как раньше, так что, сложности в этой части неминуемы. Однако Андрей Козлов уверен, что многие аграрии уже успели закупиться необходимыми материалами на этот год до начала санкций. Накормить людей сельхозпредприятия смогут, подчеркнул депутат, если не высокая урожайность поможет это обеспечить, то расширение площадей.

Фото: аккаунт Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»

«Что касается вопроса продукции, которую мы произведем. Что может быть? Может быть, мы не получим часть технологий, я имею в виду различные виды средств защиты растений, потому что они тоже иностранные. Мы не получим такую урожайность, но чем выгодно отличается Россия от других стран: у нее достаточно большие площади. Даже если мы и получим низкую урожайность, все равно накормим вдоволь свою страну. Потому что у нас еще есть достаточно свободных площадей, достаточно большое количество людей, которые еще не задействованы в сельском хозяйстве. Но еще есть предприятия-флагманы, которые готовы в принципе увеличить свои объемы производства. Поэтому какой-то паники быть не должно однозначно. Да, нам будет нелегко, да нам будет очень сложно, но я вам скажу, что нашим конкурентам в благополучной Европе будет гораздо сложнее, чем нам».

У ряда аграриев проблемы не только с материалами для работы. Некоторые полностью принадлежат ныне недружественным странам. Так, фирма «Идаванг» – производитель с датским капиталом, рассказала генеральный директор предприятия Татьяна Шарыгина. Однако планы у фирмы на этот сезон большие, несмотря на сложности и ограничения.

Фото: РБК Петербург

«Сначала был 81 указ президента от 1 марта, что таким компаниям (как наша – ред.) нельзя давать кредиты. Российские банки не имеют права давать кредиты юрлицу, которое контролируется из недружественных стран. Сейчас в Минфин и Минсельхозразвития разъяснили, что вроде бы можно, но я думаю, что у нас будут всякие другие сложности и ограничения. Наши акционеры испытывают двойное давление. С одной стороны, на них там наседают: "Как можно продолжать бизнес в России?". Акционеры упорно говорят, что будут продолжать бизнес, потому что занимаются самым мирным делом на свете: выращивают зерно и свиней. С другой стороны, если у нас здесь будут какие-то ограничения, это, конечно, тоже будет очень неприятно. Планы меняются. Может, вы знаете, у нас в прошлом году была вспышка африканской чумы свиней, вынуждены были сократить поголовье. Так, на прошлой неделе завозим обратно первые пять тысяч свиней-индикаторов и возобновляем производство. К осени должны выйти на полный цикл. Кроме того, полным ходом готовимся к посевной. Немножко переживаем по поводу того, что снег сошел, а морозы еще были: переживаем за состояние озимых. Бегаем на поле смотреть, как там наши озимые. В общем, готовимся к посевной, у нас ничего не изменилось. Мы не сокращаем людей совсем».

Генеральный директор «Агрофирмы "Победа"» Виктор Гречин рассказал, что в хозяйстве еще не успели столкнуться с сложностями в работе, вызванными санкциями. Но он предполагает, что будет не хватать только средств защиты растений, надежда на отечественные аналоги. Помогут ли санкции и закрытие иностранных фирм привлечь в агропромышленный комплекс новые рабочие руки? Виктор Гречин не исключает этого.

«Мы пишем объявления, но не видим, чтобы сильно народ шел. Надеемся, что придут работать в сельском хозяйстве. Проблема сегодня в том, что добраться сложно в Писковичи из-за истории ремонта моста. Порядка 80 человек работают из города, а расстояние увеличилось, некоторые люди вынуждены в шесть утра выезжать и два часа тратить на работу. Мы предоставляем служебное жилье, у нас достойная заработная плата. Будем надеяться, что пойдет народ. Сейчас у нас свободны три квартиры».

Аграрный сектор экономики сейчас столкнулся с проблемой, когда официально санкции для сельхозпроизводителей не введены, но со стороны европейской и американской комиссий по импорту и экспорту ведется целенаправленная работа с компаниями, которым запрещено поставлять что-либо в Россию. Им рекомендую этого не делать. Такое мнение высказал руководитель крупного великолукского холдинга Дмитрий Матвеев. Главная задача российских аграриев сейчас – проведение весенних полевых работ. Несмотря на все возникающие сложности и общую непростую экономическую ситуацию, есть во всем происходящем и положительный момент, считает Дмитрий Матвеев.

«Государство сейчас увидит, какая у нас глобальная импортная зависимость в сельском хозяйстве. Это хорошо, что государство реально увидит картину, потому что одно дело, когда об этом просто говорят, другое дело, когда начинают это ощущать. К сожалению, на сегодняшний день у нас импортная зависимость в сельском хозяйстве более чем на 60% (в сфере – ред.) переработки молока и по растениеводству. Сами по себе эти отрасли не появятся. На месте государства я бы тем отраслям, которых вообще сегодня нет, – допустим, сыродельное оборудование, которого вообще в Российской Федерации нет, – дал бы сигнал на 10 лет сразу освободить от всех налогов людей, которые заняты в этой отрасли, и вообще от всего. И субсидировать покупку этого оборудования. Вот тогда мы через десять лет получим нормальное оборудование. Не надо обольщаться, что получим его через два, через три, через четыре года – нет. Через десять лет возможно. Нужно, чтобы государство сейчас ставило задачу стать вторым Китаем. У нас есть все для этого. У Китая нет природных ресурсов, как у нас, и ни у одной другой страны, а у нас есть. Поэтому у нас есть все для того, чтобы стать экспортоориентированной страной».

Мнения относительно перспектив псковского АПК разделились. Большая часть наших сегодняшних собеседников настроена оптимистично, хотя все отметили, что сельхозсектор столкнулся и еще столкнется с разного рода трудностями. Прямых санкций в отношении этой сферы нет, но разрыв цепочек поставок с бывшими иностранными партнерами заставляет посмотреть правде в глаза и увидеть, из чего на самом деле создавалось то импортозамещение на прилавках местных магазинов, о котором так часто говорили.

Татьяна Иванова и Дина Дабришюте