Экономика

Александр Козловский призвал усилить сотрудничество псковских и белорусских предприятий

Необходимость развивать сотрудничество великолукских и белорусских предприятий отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе визита депутатов Парламентского Собрания Союзного государства в Великие Луки сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Великие Луки - промышленная столица Псковской области. Многие предприятия на сегодняшний день очень тесно сотрудничают с белорусскими, являются поставщиками и комплектующих и готового оборудования. Близость границы и похожесть менталитета этому способствуют. Всегда выступаю за поддержку производственных и промышленных предприятий, реального сектора экономики.

Хотелось бы, чтобы наши великолукские предприятия более тесно сотрудничали с белорусскими, поддержка уже есть, но в наших силах её усилить. Такие мероприятия в будущем нас сплотят и помогут решить те проблемы, с которыми мы на сегодняшний день сталкиваемся», - отметил парламентарий.

Также он оценил возможности сотрудничества вузов Псковской области и Белоруссии.

«Псковские ребята учатся на территории республики, белорусы приезжают в наш вуз. Необходимо оценивается опытом, компетенциями. Сейчас уже происходит такое активное сотрудничество между псковким и витебским госуниверситетами. Цель одна – развивать наши государства, развивать их вместе. Такое сотрудничество делает отношения между Россией и Беларусью дружнее и крепче, - отметил Александр Козловский. - Мы хотели бы, чтобы появились наши программы обучения. В этом плане уже есть свои большие наработки. Необходимо поддержать наши университеты, объединить их усилия, чтобы появилась собственная технология обучения одарённых студентов».

Напомним, члены Парламентского Собрания Союзного государства находятся в Псковской области с рабочим визитом. Они осматривают промышленные предприятия региона. Также в Великих Луках прошло заседание комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму. В повестке заседания было обсуждение ключевых вопросов взаимодействия Псковской области с Республикой Беларусь. Члены Парламентского Собрания подвели предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2022 году.