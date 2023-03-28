Общество

Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства возложили цветы к Вечному огню в Великих Луках

Члены Парламентского Собрания Союзного государства возложили цветы к Вечному огню у памятника герою Советского Союза Александру Матросову в Великих Луках сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Они по традиции почтили память воинов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Напомним, члены комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму находятся в Псковской области с рабочим визитом. Они осматривают промышленные предприятия региона.