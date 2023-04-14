Экономика

Угрозы банкротства группы компаний «Кабош» нет – Дмитрий Матвеев

Об отсутствии угрозы банкротства группы компаний «Кабош» заявил президент холдинга Дмитрий Матвеев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя поступившее в Арбитражный суд Псковской области заявление от IT-компании из Ростова-на-Дону «ВэбДизайн» о несостоятельности ГК «Кабош».

«Никакой угрозы банкротства предприятия нет. Действительно, подан такой иск, он касается американской компании Oracle Corporation. На протяжении двух лет мы занимались внедрением продуктов этой компании и создавали с ней экосистему. Потратили на это более 200 млн рублей. Но 1 марта 2022 года эта компания сказала нам за всё спасибо и ушла из России. Все потраченные деньги и наработки ушли в песок. "ВэбДизайн" - дочерняя структура этой компании. На сегодняшний день она пытается нас шантажировать. Но есть решение суда о приостановке иска. Думаю, что мы выиграем суд, который пройдёт 17 мая. Вопрос принципиальный, почему мы не платим деньги: мы не хотим финансировать недружественную страну», – пояснил Дмитрий Матвеев.

Напомним, ГК «Кабош» является одним из крупнейших в Российской Федерации агропромышленных холдингов полного цикла по производству молока и сыров.

Ранее стало известно, что великолукский холдинг планирует открытие фирменных сырных лавок в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.