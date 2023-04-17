Экономика

Увеличение МРОТ в 2024 году повысит зарплаты 4,8 млн россиян — Мишустин

Следующее увеличение МРОТ в 2024 году увеличит зарплаты 4,8 млн россиян на 18,5%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» в Москве.

Мишустин поднял вопрос повышения минимального размера оплаты труда, заявив, что его увеличение с января 2024 года позитивно повлияет на зарплаты российских граждан. По его словам, у 4,8 миллиона россиян будет увеличена заработная плата.

«С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем МРОТ еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан», — приводит слова Мишустина runews24.

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Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян могут повыситься на 3% в 2023 году.