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Экономика

Меры поддержки промышленности усовершенствует Минэкономразвития

21.05.2023 18:38|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняет РИА Новости

«Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию», - говорится в сообщении.

Теги: #экономика #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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