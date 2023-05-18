Экономика

Меры поддержки промышленности усовершенствует Минэкономразвития

Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняет РИА Новости.

«Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию», - говорится в сообщении.