Экономика

Доля женщин среди безработных в Псковской области составила менее 30%

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше в Псковской области в первом квартале 2023 года доля женщин составила 27,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По итогам выборочных обследований населения численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте 15 лет и старше в Псковской области в первом квартале 2023 года составила 307,8 тысячи человек, или 61% от общей численности населения области в возрасте от 15 лет и старше. В их числе 297,2 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 10,6 тысячи человек не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю, то есть по критериям Международной организации труда считались безработными.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) увеличился на 2,9 процентного пункта и составил 58,9%. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) снизился на 0,7 процентного пункта и составил 3,4%.

Более половины общего числа безработных (61,2%) составляли городские жители.

Среднее время поиска работы в первом квартале 2023 года составило 6,6 месяца.