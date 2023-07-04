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Экономика

Арбитражный суд рассмотрит новый иск ОЭЗ «Моглино» к резиденту «Айс Стим Рус»

05.07.2023 15:10|ПсковКомментариев: 0

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» в очередной раз подала в арбитражный суд на своего резидента - ПАО «Айс Стим Рус». Соответствующая информация появилась в картотеке «Электронное правосудие».

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к генеральному директору ПАО «Айс Стим Рус» Дмитрию Ходасу, но от комментариев по причине подачи нового иска он отказался. При этом Дмитрий Ходас заметил, что завод возобновил производство несколько месяцев назад.

«Мы постепенно растём в объёмах, открываем более 20 вакансий. До конца года планируем полностью ввести в эксплуатацию все производственные линии, запуск которых планировался в 2022 году», - рассказал Дмитрий Ходас.

Напомним, ранее ОЭЗ «Моглино» подавала в суд на ПАО «Айс Стим Рус» в марте, в мае и в июне 2022 года. 

Компания «Айс Стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и фрукты для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».

Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.

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Теги: #Арбитражный суд Псковской области #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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