Экономика

Завод «Сибирский гостинец» остановит производство в «Моглино» с 28 апреля

Публичное акционерное общество «Айс Стим Рус» останавливает производство на заводе «Сибирский гостинец» в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: moglino.ru

«Менеджментом компании принято непростое решение о переводе сотрудников в отпуск по простою. К сожалению, текущая экономическая ситуация оказала на нас куда более существенное влияние, чем ожидалось. Беспрецедентный уровень санкционного давления уже привел к разрушению части логистических цепочек, крайне важных для нашей компании, а времени и, самое главное, средств для оптимизации требуется гораздо больше ввиду ежедневно меняющейся конъюнктуры. Несмотря на высокий уровень инвестиций, осуществленных в прошлом году, выходящих за первоначальные рамки проекта, на сегодняшний день не получилось воспользоваться ни одной из мер поддержки. Большинство из них либо не применимы к нам, либо не для нас написаны, а кредитование в принципе недоступно. Мы находимся в постоянном диалоге с комитетом по экономической политике, пытаемся найти решения, которые помогут предприятию преодолеть сложившуюся ситуацию», - рассказали на заводе.

Напомним, компания «Айс Стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и грибы для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».

Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.