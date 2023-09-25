Экономика

Пятимиллиардные поправки в областной бюджет согласовали депутаты Собрания

Пятимиллиардные поправки в областной бюджет согласовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Текущие доходы предложено увеличить на 5 млрд 159 млн рублей. Рост доходной базы региона обусловлен увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере более 4 млрд рублей и плюсовым изменением плана собственных налоговых и неналоговых поступлений.

Почти 1,8 млрд рублей поступивших в регион федеральных средств предназначены на строительство в Палкинском районе современного экотехнопарка по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.

Более 1,4 млрд рублей направляются на благоустройство Печор в рамках празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В обновлённом бюджете увеличен объём финансирования региональной сферы здравоохранения, в том числе за счет средств областного бюджета выделено 300 млн рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Дополнительно 900 тысяч рублей предусмотрено на оснащение оборудованием для организации продажи лекарственных препаратов через ФАПы.

Общий объём госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» увеличивается на 118,5 млн рублей. Расходы на социальную поддержку возрастают на 106,2 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» увеличены субсидии муниципальным образованиям области на осуществление дорожной деятельности в сумме 189,8 млн рублей, ещё 300 млн рублей выделяется на приобретение дорожной техники.

На 92 млн рублей увеличены субсидии на компенсацию выпадающих доходов предприятиям ЖКХ из-за установления льготных тарифов для населения. Кроме того, на 27,8 млн рублей регион увеличивает компенсацию железнодорожникам за недополученные доходы за перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения. Увеличены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3» - на эти цели выделено без малого 493 млн рублей.

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства предусмотрено около 1,5 млн рублей, более 2 млн рублей – на гидромелиоративные работы и известкование кислых почв на пашне. За счёт перераспределения средств молочная отрасль получит бюджетную поддержку в размере 34 млн рублей.

Дополнительные средства направляются на программу поддержки местного самоуправления – за счёт увеличения размера субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив общий объём программы в 2023 году увеличивается до 116 млн 732 тысяч рублей.

Итого с учётом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 58 млрд 909 млн 492 тысяч рублей. Текущие расходы увеличены на 5 млрд 172 млн 644 тысяч рублей и составят 62 млрд 524 млн рублей. Дефицит бюджета увеличивается на 13 млн 324 тысяч рублей, годовой показатель – 3 млрд 614 млн 508 тысяч рублей.