Экономика

Этот год для сельского хозяйства был непростым — Андрей Козлов

Этот год для сельского хозяйства был непростым, прежде всего — из-за погоды. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я скажу избитую фразу: год для сельского хозяйства был непростым, и каждый год об этом можно говорить, и всегда эта фраза будет актуальна. Год, действительно, был непростой», - сказал Андрей Козлов.

Он пояснил, что из-за засухи весной и летом урожайность зерновых в этом году ниже, и хоть урожай собран высокого качества, получили его меньше, чем год назад.

«В том году валовый сбор зерна составил порядка 169,8 тысячи тонн, в этом году — порядка 132,8 тысячи тонн, порядка на 20 тысяч тонн меньше. Тем не менее в масштабах страны мы получили достаточно высокий урожай, и так как экспорта большого у нас нет, опасений в части того, что не хватит хлеба или зерна — нет», - подчеркнул депутат.