«Псковвтормет» намерено подать заявление о банкротстве «Новоросметалл»

АО «Псковвтормет» объявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Соответствующее уведомление размещено в системе «СПАРК‑Интерфакс».

Компании уже более полугода вовлечены в судебные разбирательства. Ещё в августе 2025 года «Псковвтормет» подал иск в арбитражный суд Псковской области, требуя взыскать с «Новоросметалла» 134,8 млн руб. Тогда сторонам удалось достичь мирового соглашения.

Позднее, в сентябре того же года, псковская компания инициировала ещё один судебный процесс — на этот раз речь шла о взыскании 36,6 млн руб. задолженности. И вновь спор завершился заключением мирового соглашения. Последнее из утверждённых судом договорённостей датируется 16 января 2026 года: тогда Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение о взыскании с «Новоросметалла» 3,7 млн руб.

АО «Псковвтормет», основанное в 1993 году в Пскове, специализируется на заготовке, хранении, переработке и реализации лома и отходов чёрных металлов. Руководит предприятием Дмитрий Стечкевич. По итогам 2024 года чистая прибыль компании достигла 427 млн руб, пишет «Коммерсант».

ООО «Новоросметалл», зарегистрированное в 1996 году в Новороссийске, занимается производством стали в слитках. Генеральным директором компании является Джемал Ахвледиани, бенефициар — Шалва Гибрадзе. В 2024 году предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 358 млн руб.

Напомним, ранее «Псковвтормет» было оштрафовано на 500 тысяч рублей за взятку.