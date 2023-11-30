Экономика

Губернатор обсудил с представителями Банка России региональную экономику

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководством Северо-Западного главного управления Центрального банка, на которой достигнуты договоренности по укреплению взаимодействия между правительством региона и Банком России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Так, например, губернатор выступил с инициативой проведения стратегических сессий и семинар-совещаний с представителями бизнеса по изменениям в сфере денежно-кредитной политики.

«Представители Северо-Западного главного управления Банка России смогут концептуально рассказывать об основных принципах работы, а местные специалисты — о региональном аспекте. Так у бизнеса четко сформируется понятие, что происходит на федеральном уровне с точки зрения регулирования, как региональный сегмент в это все интегрируется», — заметил Михаил Ведерников.

Начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова подчеркнула, что денежно-кредитная политика в настоящее время направлена на обеспечение ценовой стабильности и снижение инфляции до целевых показателей.

«Мы проводим коммуникационные встречи с региональным бизнесом, и всегда готовы к новым форматам сотрудничества. Считаем Ваше предложение целесообразным и правильным. Практика Банка России по активной работе с регионами это подтверждает», — сказала руководитель СЗГУ Банка России.

Еще одно ключевое направление — повышение финансовой доступности и финансовой грамотности, в том числе в молодежной среде. Необходимость работы в этом направлении отметили как Михаил Ведерников, так и Ирина Петрова. В частности, в Псковской области Северо-Западное главное управление Банка России провело конкурс, на котором старшеклассники из Великолукского, Куньинского и Невельского районов показали высокий уровень финансовой грамотности. Победители отправятся в Санкт-Петербург, где их ждет культурная программа и участие в финансовых играх и квестах.

«Уверена, что ребятам в игровой форме будет интересно узнать много нового и расширить свои познания в области финансовой грамотности», — заметила Ирина Петрова.

«Важно, чтобы граждане понимали, как работает финансовая система, какие есть инструменты, как не попасться на удочку мошенников, ведь их уловки становятся все современнее. — обратил внимание губернатор. — Если мы вместе правильно организуем работу, то это обязательно даст положительный результат. В Псковской области по этому направлению есть пилотные проекты, в том числе с Федеральной налоговой службой».

В завершение Ирина Петрова отметила отделение «Псков» Банка России, которое активно участвует в региональном экономическом анализе. Она также поблагодарила специалистов правительства Псковской области, которые принимают участие в мероприятиях по обсуждению проектов стратегических документов Банка России.

«Мы будем следить, чтобы так и было впредь, и наши специалисты принимали самое активное участие в консультационных и ознакомительных мероприятиях», — сказал в завершение губернатор.