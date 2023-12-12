Алексей Севастьянов: Бюджет Псковской области ко второму чтению будет преображен

По результатам работы согласительной комиссии бюджет Псковской области на 2024 год ко второму чтению законопроекта будет преображен. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Острые вопросы и проблемы сейчас обсуждаются и находятся в работе, продолжил он.
«Прожив непростой 2023 год, выполнив практически все социальные обязательства и выполнив то, что намечалось, неоднократно вносились изменения в сторону увеличения бюджета», – заключил Алексей Севастьянов.