Экономика

Алексей Севастьянов: Бюджет Псковской области ко второму чтению будет преображен

По результатам работы согласительной комиссии бюджет Псковской области на 2024 год ко второму чтению законопроекта будет преображен. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день нас тоже не все устраивает в бюджете, и для этого есть период работы согласительной комиссии, для этого есть второе чтение. Уверен, жители региона увидят, что бюджет ко второму чтению по результатам работы согласительной комиссии будет преображен. Здесь и позиция правительства понятна, они работают», – сказал депутат.

Острые вопросы и проблемы сейчас обсуждаются и находятся в работе, продолжил он.

«Прожив непростой 2023 год, выполнив практически все социальные обязательства и выполнив то, что намечалось, неоднократно вносились изменения в сторону увеличения бюджета», – заключил Алексей Севастьянов.