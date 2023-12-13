Экономика

«Эхономика»: Андрей Михеев о самочувствии региональной экономики. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 декабря. Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о самочувствии региональной экономики в 2023 году.

Как бизнес справляется с санкциями? Видны ли результаты импортозамещения? Кому сейчас приходится особенно тяжело? Какие предпринимаются меры со стороны региональной власти, чтобы помочь компаниям? Действительно ли бизнес, связанный с внутренним туризмом, сейчас на подъеме? В какие направления сейчас охотнее приходят инвесторы? Каких результатов удалось добиться в псковском регионе в рамках реализации национальных проектов в сфере экономики?

Об этом и многом другом — в эфире.