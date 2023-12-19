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Экономика

Инициативы снизу: нужно ли привлекать граждан к распределению средств бюджета?

19.12.2023 17:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема очередного выпуска – должны ли граждане участвовать в распределении средств бюджета на местном уровне? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В чём нуждается конкретный город или посёлок? Чего ему не хватает? Пожалуй, ответить на этот вопрос лучше самих жителей этого населённого пункта не сможет никто.

В последнее время граждан всё активнее привлекают к распределению бюджетных средств. Но пока процедура довольно многоступенчатая, большей частью проходящая в режиме очных собраний, всевозможных анкетирований, опросов, сборов подписей, выдвижения проектных идей через органы территориального самоуправления... Эти сложности сдерживают инициативных граждан.

Но не исключено, что скоро россияне смогут получить возможность участвовать в распределении бюджета на местном уровне в упрощённом формате – через портал «Госуслуг».

Пилотный проект, позволяющий высказывать своё мнение в режиме «онлайн», уже стартовал в трёх регионах – Красноярском крае, а также Калининградской и Ивановской областях. Механизм получил название «инициативное бюджетирование». Жители страны уже используют его для того, чтобы способствовать получению финансирования, например, на строительство инфраструктурных объектов, ремонт дорог, установку детских площадок. Если же опыт трёх регионов-первопроходцев будет позитивным, инициативу распространят на всех жителей страны.

Благодаря этому инициировать свой проект, поддержать идею соседей или же привлечь финансирование и получить поддержку органов власти вскоре сможет каждый житель России, у которого есть учетная запись на «Госуслугах».

С одной стороны, это несомненное благо. Но с другой, достаточен ли уровень гражданской ответственности жителей нашей страны, чтобы доверять им распределение бюджета? И так ли хорошо развита сеть Интернет, чтобы воплощать такой механизм в действие? О том, следует ли привлекать граждан к распределению средств бюджета на местном уровне, в программе «Дневной дозор».

Инициативное бюджетирование – очень важный механизм для Псковской области. Потому что это направление работы позволяет поддержать те населённые пункты, которые из-за определённых ограничений (например, численности населения) не могут попасть ни в одну программу. На это обстоятельство указывает начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова. Она отмечает: конкурс инициативных проектов в области проводится уже третий год. Это хорошее направление, которое поддерживается на всех уровнях.

«Особенность этой формы в том, что финансирование на реализацию проектов намного больше, чем в конкурсе проектов ТОС, оно составляет от 600 тысяч рублей до 3,5 миллиона рублей. Это только областной бюджет. Соответственно, если в этом конкурсе проектов участвуют местные бюджеты со своими бюджетированием, которое составляет от 20% стоимости этого проекта, если есть инициативные платежи, платежи каких-то партнеров, юридических лиц или каких-то предпринимателей, соответственно, в рамках этого конкурса жители могут заявить очень глобальный, масштабный проект в интересах большого круга лиц. На него заявляются проекты и по ремонту каких-то общественных территорий, и проекты по капитальному ремонту, по асфальтированию. У нас буквально совсем недавно был реализован проект по капитальному ремонту разворотной площадки и установке автобусного павильона. Это может быть и полный перевод системы освещения на энергосберегающие лампы, что позволяет включать освещение на протяжении темного времени суток, согласно нормативу».

Считает, что люди должны участвовать в распределении бюджета на местном уровне, и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. И дело не только в том, что граждане лучше знают, какой инфраструктурный объект им необходим.

«Я, безусловно, считаю, что необходимо привлекать население, потому что, когда оно будет участвовать в распределении, то люди более ответственно будут подходить к тем объектам, которые на эти средства будут построены. И в любом случае им виднее, что у них на месте происходит, чем сверху, со стороны, откуда угодно. Мы же не говорим, что это все объекты или все средства. Начинать надо с малого — то, что касается комфортной городской среды, это дворовые территории, это общественные территории в первую очередь, а уже потом говорить про какие-то объекты социального назначения. Это не все сразу и не так быстро будет».

Между тем, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин убеждён: бросаться реализовывать этот механизм региону не следует. Более правильным вариантом будет наблюдение за результатами тех субъектов Российской Федерации, которые стали первопроходцами. Второй нюанс – должен появиться орган, который будет оценивать идеи и предложения граждан.

«Есть смысл подождать результатов эксперимента в Красноярском крае, Калининградской и Ивановской областях. На основе этих результатов, думаю, можно будет понять, как система работает. И после этого я бы распространил эту практику в других регионах, включая нашу Псковскую область. Что касается участия населения в распределении финансов, здесь нужно всегда подходить очень аккуратно и осторожно. Кто-то должен все равно оценивать, чтобы все предложения горожан были необходимыми, целесообразными, разумными, дальновидными».

Уровень гражданской ответственности жителей Псковской области позволяет доверить им участие в распределении бюджетных средств на местном уровне. И инициатива эта достаточно интересная, отмечает председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. Вопросы у неё вызывает пока лишь источник финансирования проектов, которые в перспективе могут предлагать граждане, потому что ранее подобные вопросы проходили через депутатов.

«Вопрос в том, откуда будет формироваться этот бюджет, какой источник формирования? На сегодняшний день у нас в городе реализовано не инициативное бюджетирование, люди озвучивают свои инициативы через депутата округа. То есть граждане обращаются к депутату округа со своими проблемами, и основные моменты включаются в обсуждение рабочей группы по бюджету».

До появления механизма инициативного бюджетирования вопросы граждан, действительно, передавались через некие заявки и пожелания, через депутатов и исполнительные власти. Инициативное бюджетирование оказалось очень полезной вещью, так как в конечном итоге вся исполнительная власть, весь формируемый бюджет идёт на удовлетворение потребности муниципалитета или района. На это обстоятельство указывает депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков.

 

«Раньше у депутатов Псковской городской Думы была возможность реализовать пожелания граждан, отражая их в бюджете через закрепленное бюджетное положение. Мы достаточно активно это делали, но это ограниченные суммы, Сейчас, насколько я знаю, в инициативном бюджетировании была предложена сумма от 3 до 5% от собственной доходной части бюджета, чтобы направлять эти деньги как раз на реализацию проектов, которые исходят со стороны жителей или каких-то и инициативных групп, общественных организаций. Таким образом мы можем решать острые вопросы, которые с точки зрения жителей необходимо финансировать именно в данное время».

Заявки Псковского района получали и получают финансирование в рамках инициативного бюджетирования. В частности, удалось отремонтировать дорогу, благоустроить спуск к реке в Писковичской волости. Более того, в этом году администрация под флагом инициативного бюджетирования ремонтировала одно из зданий на Талабских островах. В следующем году в нём откроется туристский информационный центр, рассказывает глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Инициативное бюджетирование — это более масштабированный проект, который позволяет привлечь гораздо больше средств единоразово и решить какую-то достаточно крупную задачу. Поэтому, конечно, обязательно нужно. Это очень важно, когда люди включены в процесс, потому что даже на стадии обсуждения, идеи, подготовки проектно-сметной документации они могут высказать свои пожелания, мысли и, соответственно, получить тот продукт, который будет их устраивать, а не критиковать потом конечный продукт, правильно? Чтобы не приходить к какому-то разочарованию. Именно включение людей позволяет в итоге реализовать то, что им нужно».

Люди хотят участвовать в развитии своего населённого пункта, отмечает глава Пыталовского района Вера Кондратьева. По её словам, механизм инициативного бюджетирования муниципалитету знаком. Благодаря ему (а также софинансированию от волости и местных организаций) удалось отремонтировать дорожное полотно на центральной площади посёлка Белорусский, установить там автобусный павильон. В этом году в районе подготовили новый проект в рамках инициативного бюджетирования. Он касается освещения улицы из новостроек в деревне Пыталовские Хутора. По словам Веры Кондратьевой, инициативное бюджетирование – благо. Но вопрос распределения бюджетных средств в режиме «онлайн» требует доработки.

Фото: Вера Кондратьева / «ВКонтакте»

«Если говорить о голосовании через портал госуслуг, то у нас здесь проблема, так как мы на приграничной территории, и чаще всего мы ловим латвийскую сеть, а не сеть каких-то наших мобильных операторов. Поэтому будет сложновато абсолютно всему населению, проживающему на территории Пыталовского муниципального округа, участвовать в голосовании через портал госуслуг. Но я думаю, что со временем ситуация может измениться. Пока мы реализуем проекты, поданные на конкурс инициативных проектов. В следующем году, может быть, изменится мощность и объем всех операторов, которые у нас имеются на территории муниципалитета. Поэтому, наверное, должны развиваться альтернативные пути реализации и участия в этих инициативных проектах, инициативном бюджетировании. Помимо того, что онлайн мы можем через портал госуслуг подавать, наверное, нужна альтернатива — обычный старый режим на электронном носителе, бумажном носителе, и защита этого проекта».

Участие граждан в распределении бюджета на местном уровне – несомненное благо. Но пара-тройка «подводных камней» всё-таки есть. С одной стороны, вызывает вопросы источник финансирования «народных инициатив» (если процесс станет доступнее, «хотелок» будет больше, а значит, больше потребуется и денег). С другой стороны – пока не ясно, кто, как и на каком основании будет «сортировать» идеи и предложения граждан. И, наконец, смогут ли по старинке участвовать в распределении бюджета на местном уровне те, кто не может войти в Интернет из-за проблем со связью? Ответить на эти вопросы с опорой на личный опыт придётся первопроходцам, тем самым трём субъектам РФ, где реализуется пилотный проект.

Светлана Пикалёва

Теги: #бюджет #Дневной дозор #инициатива
Источник: Псковская Лента Новостей
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