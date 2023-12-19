Экономика

Александр Братчиков: Бюджет региона - программный

Бюджет Псковской области является программным. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть нюанс, что все программы немножко сырые. Поэтому решение было такое - рекомендовать профильным комитетам доработать все программы с учетом тех замечаний, которые предоставила Счетная палата и правовое управление Псковского областного Собрания. Это те программы, по которым наш регион будет жить следующий и последующие годы. Рассматриваются с 2024 по 2029 года. Все действующие программы закрываются», - рассказал Александр Братчиков.

«Бюджет у нас программный. Есть программа здравоохранения, в ней есть достаточно большое количество подпрограмм. Выделяются определенные средства и ставятся определенные задачи по ее реализации. Когда докладывали председатели комитетов, они говорили именно о том, какие задачи ставит перед комитетом эта программа, на которую выделяются средства, и чего нужно добиться по истечению определенного промежутка лет», - заключил вице-спикер.