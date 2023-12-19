Александр Братчиков: Бюджет региона - программный

Бюджет Псковской области является программным. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Бюджет у нас программный. Есть программа здравоохранения, в ней есть достаточно большое количество подпрограмм. Выделяются определенные средства и ставятся определенные задачи по ее реализации. Когда докладывали председатели комитетов, они говорили именно о том, какие задачи ставит перед комитетом эта программа, на которую выделяются средства, и чего нужно добиться по истечению определенного промежутка лет», - заключил вице-спикер.