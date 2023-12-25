Экономика

Принят бюджет Псковского района на 2024 год

Бюджет Псковского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли на финальной в 2023 году сессии районного Собрания сегодня, 26 декабря. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Главный вопрос – бюджет на следующий год – был рассмотрен и принят. Отмечу, бюджет социально направленный. Наибольшая часть программных средств направлена на выполнение социальных обязательств, финансирование сферы образования, культуры, значимых для населения проектов и программ», - рассказала Наталья Федорова.

Кроме того, депутаты рассмотрели и приняли вопрос об установке памятного знака Герою России, участнику специальной военной операции Игорю Суханову. Мемориальная доска будет установлена на доме улицы Балтийской в деревне Борисовичи, где он жил.

«Принят порядок согласования установки шлагбаумов, ограждений, цепей, столбов, бетонных блоков и плит в местах общего пользования на территории Псковского района. Вопрос значимый, во избежание нарушений в этой сфере, связанной с безопасностью людей, теперь есть четкий регламент действий», - отметила глава района.

Наталья Федорова поблагодарила депутатов за эффективную совместную работу в этом году, пожелала здоровья, семейного благополучия и мира в наступающем 2024 году.