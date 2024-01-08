Экономика

ГК «Кабош» вошла в тройку лучших компаний в рейтинге 50 best tastes of Russia

Группа компаний «Кабош» вошла в тройку лучших российских компаний по версии рейтинга 50 best tastes of Russia. Об этом сообщается на сайте проекта.

Изображение: «50 Best Tastes of Russia»

«В 2021 году группа компаний "Кабош" была на шестом месте, в 2022 году вошла в пятёрку лучших, а в 2023 году поднялась в топ-3. Это результат усилий всего коллектива ГК "Кабош". Мы гордимся, что наши сыры получили высокую и заслуженную оценку ведущих экспертов в области гастрономии», - сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Добавим, 50 best tastes of Russia — это ежегодные рейтинги топ-50 лучших объектов гастрономического туризма, производителей продуктов питания, вин, мероприятий в сфере, по предпочтениям ведущих 500 рестораторов, отельеров, инвесторов, шефов и экспертов – в сфере гостеприимства, сельского хозяйства и сопутствующих сферах экономики.

Группа компаний «Кабош» – это агропромышленный комплекс полного цикла. Здесь выращивают корма для коров, производят молоко и изготавливают сыр. Производство находится в городе Великие Луки.